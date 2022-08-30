«لوحة فنية» في «دولية دبي للشطرنج»



رضا سليم (دبي)



شهدت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ 22 المقامة حالياً بنادي دبي للشطرنج والثقافة، زيارة لمجموعة من الرسامين الحضريين، وهو الاسم الذي يطلق عليهم من مختلف الجنسيات، وقاموا برسم لوحات فنية مباشرة في القاعة للاعبين.

وتأتي الزيارة بدعوة من اللجنة المنظمة للترويج للعبة والبطولة في أوساط مختلفة من المجتمع، ولاقت الزيارة تفاعلاً كبيراً من اللاعبين، خاصة إنها المرة الأولى التي تشهد بطولة شطرنجية في الإمارات، وجود مجموعة الرسامين المحضريين الذين تسابقوا في رسم الطاولات واللاعبين، وقدم لوحة فنية للبطولة إلى اللجنة المنظمة.

من ناحية أخرى، أسفرت نتائج الجولة الثالثة من البطولة عن تصدر 8 لاعبين لجدول الترتيب بـ «العلامة الكاملة» برصيد 3 نقاط لكل منهم، وتستمر المنافسات حتى 4 سبتمبر المقبل.

وفي نتائج المواجهات وعلى الطاولة الأولى، تمكن الهندي فيجنيش، من اقتناص التعادل أمام المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي، وعلى الطاولة الثانية واصل الهندي أرجون إريجيسي عروضه القوية، بفوزه على مواطنه راجا ريتفيك، ويدخل قائمة المصنفين الـ20 على مستوى العالم في التصنيف الحي.

وفي لقاء هندي خالص، احتاج المصنف الرابع براجاناندا لـ 25 نقلة فقط لإقصاء مواطنه شيامنيكيل، وخيم التعادل على بقية الطاولات الأولى، حيث تعادل المصنف السادس الألماني نيسيبيانو مع الهندي راثانفيل، والهندي أبيجيت جوبتا مع الأوزبكي أورتيك نيجماتوف، والهندي سريهاري مع مواطنه سيتورامان، والبنجلاديشي ضياء الرحمن مع الهندي راوناك سدواني.

وعربياً، تعادل المصري أحمد عدلي مع الفرنسي سونج جوليان، فيما خسر المغربي محمد تيسير أمام الهندي هارشا باراتاكوي، واليمني بشير القديمي أمام الهندي براسانا، والقطري حسين عزيز من الهندي فيشال شودري لاعب أكاديمية نادي دبي للشطرنج. وتعادل الفلسطيني راجي صايل أبوعزيزة مع الأستاذة الهندية إيشا شارما.

وفي نتائج اللاعبين المواطنين، خسر عمران الحوسني أمام المصنف الثالث في البطولة الإيراني محمد أمين طبطبائي، وفاز الناشئ حمد بدر على الروسي مارك بافلوف، وخسر سعيد إسحاق من الأستاذة الهندية بريانكا.

من ناحية أخرى، يتولى رئاسة حكام البطولة الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وهي البطولة التاسعة التي يتم إسناد رئاسة التحكيم إليه، وهو أكثر الحكام مشاركة في البطولة حيث شارك في جميع نسخ البطولة.

ويضم طاقم التحكيم الدولي اليمني جمال قاسم، وحكم الاتحاد الدولي سلمان الطاهر، والحكم المحلي الإماراتي ماجد العبدولي، والفلبيني روبيرتو كاراندانج، وحكم الاتحاد الدولي محب سراج الدين، مسؤولاً عن النقل المباشر للمباريات.