«الكرة الأكثر حظاً على الأرض» حلم هواة الجولف



دبي (الاتحاد)

تعود سلسلة «الكرة الأكثر حظاً على الأرض» المرتقبة إلى أندية الجولف في جميع أنحاء الدولة هذا الأسبوع، حيث يتنافس اللاعبون الهواة للحصول على فرصة لا تقدر بثمن للعب جنباً إلى جنب مع بعض من أكبر نجوم العالم في تحدي «برو-إم» ضمن بطولة جولة دي بي وورلد للجولف.

تم إطلاق سلسلة «الكرة الأكثر حظاً على الأرض»، لأول مرة في عام 2011، وأثبتت نجاحها المؤكد بين هواة الجولف وأتاحت لهم الفرصة للتنافس والتغلب على نجوم مثل روري ماكلروي وكولين موريكاوا في الحدث الخامس والختامي من سلسلة رولكس للبطولة التي ستقام في عقارات جميرا للجولف بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

وتقام البطولات المؤهلة في 19 نادياً في جميع أنحاء الدولة، بأبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والعين خلال الفترة من 3 سبتمبر إلى 22 أكتوبر المقبلين، حيث يحجز اللاعبون البارزون من كل حدث مكانهم في ملعب «النار» الشهير في عقارات جميرا للجولف في النهائي الكبير 5 نوفمبر المقبل.

تشمل الجوائز هذا العام تذاكر تجربة مميزة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، والبضائع الرسمية للبطولة، وقسائم متجر الجولف، والجائزة الأولى المرموقة وهي حجز مقعد في تحدي «برو-إم»، التي ستمنح لأفضل لاعب ولاعب وناشئ في الختام الكبير للسلسلة.

المسابقة السنوية مفتوحة لجميع لاعبي الجولف الحاصلين على نتيجة أداء معترف بها من قبل اتحاد الجولف، بحد أقصى 28 للرجال والناشئين و 36 للسيدات.

وقال توم فيليبس، رئيس منطقة الشرق الأوسط لجولة موانئ دبي العالمية: «يسعدنا أن نقدم هذه الفرصة مرة واحدة في العمر للاعبي الجولف المحليين في جميع أنحاء الإمارات، ونحن نشجعهم من جميع الأعمار على المشاركة في هذه المبادرة الفريدة التي تمنح اللاعبين الهواة الفرصة لممارسة رياضة الجولف جنباً إلى جنب والاحتكاك مع أفضل اللاعبين المشاركين في بطولة جولة دي بي وورلد الختامية للموسم».

بعد تتويجهم عن فئات أفضل لاعب ولاعبة وناشئ في النهائي الكبير على ملعب الأرض العام الماضي، شارك لاعبو الجولف المحليون إيمانويل جالبيني وتيفي بيرسيرو وروري ماكجيتيجان مع الفائز بلقب بطولة إيرلندا هوريزون البولندي أدريان ميرونك، في تحدي «برو-إم» لبطولة جولة دي بي وورلد.

وتتميز بطولة جولة دي بي وورلد هذا العام بواحدة من أكثر من قوائم المنافسات حصرية في العالم لرياضة الجولف، مع مشاركة أفضل 50 لاعباً في تصنيف جولة دي بي وولد هذا الموسم في البطولة الختامية المقبلة في عقارات جميرا للجولف. حقق كولين موريكاوا ثنائية دبي العام الماضي، حيث توج بلقب البطولة الختامية للموسم وأصبح أول أميركي يرفع كأس هاري فاردون - الممنوح للاعب الرائد في تصنيف الموسم لجولة دي بي وورلد بالشراكة مع رولكس.