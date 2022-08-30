الهلال والفيحاء «رائحة الثأر»!



الرياض (أ ف ب)

يبحث الهلال حامل اللقب عن الثأر من الفيحاء الذي عرقله أكثر من مرة الموسم الماضي، عندما يستقبله الأربعاء في المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يبحث الهلال عن فوزه الثاني، لكن خصمه التالي كان «حجر عثرة» له الموسم الماضي، عندما أحرز اللقب بصعوبة كبيرة أمام الاتحاد.

عادله ذهاباً دون أهداف ثم تغلب عليه إياباً 1-صفر، لكن نتيجته الأبرز تمثلت بفوزه عليه بركلات الترجيح في نهائي كأس الملك.

وحقق الهلال فوزاً مستحقاً على الخليج في المرحلة الأولى، رغم بعض الغيابات، ومن المنتظر أن تشهد صفوفه عودة البرازيلي ميشال ديلجادو بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المباراة الماضية.

وأبدى هدافه النيجيري أوديون إيجالو سعادته ببداية الهلال القوية، وقال في تصريح تلفزيوني: البدايات دائماً تكون صعبة لكننا حققنا المهم.

أضاف: لدينا مجموعة متميزة من اللاعبين منذ الموسم الماضي، لذا مع الوقت سنصل لأعلى مستوى، وتركيزنا الآن منصب على ما سنقدّمه في الموسم الحالي.

بدوره قال الجناح البرازيلي ماتيوس بيريرا: قدمنا مستوى رائعاً أمام الخليج في مباراتنا الأولى رغم صعوبة المنافس، ومن المهم الفوز منذ البداية.

في المقابل، لم تكن بداية الفيحاء جيدة، حيث خسر أمام ضمك، مع أنه كان الطرف الأفضل، من حيث الاستحواذ والسيطرة، ومن المتوقع أن يشارك معه النيجيري أنتوني نواكيمي والمهاجم الصربي ميلان بافكوف.

ويأمل الاتحاد، في حصد الفوز الثاني، بعد الأول على العدالة 3-صفر، عندما يستقبل الاتفاق من أجل تأكيد المنافسة على اللقب مبكراً، بقيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو.

وفوّت الاتحاد فرصة التتويج باللقب في الأمتار الأخيرة في الموسم الماضي، لكنه سيبذل مساعيه لتفادي تكرار السيناريو هذا الموسم، لاسيما بعد تعزيز صفوفه بعدد من الصفقات، آخرها التعاقد مع أحمد با مسعود قادماً من الفيحاء.

وقال سانتو: ما زلت أسعى لتحسين لياقة اللاعبين، حتى يتحسّن الأداء أكثر.

في المقابل، يطمح الاتفاق لتعويض تعثر خسارته أمام الطائي 1-2، بحثاً عن تفادي أخطاء الموسم الماضي الذي عانى خلاله كثيراً ولم يضمن البقاء إلا في المرحلة الأخيرة.

وعزّز صفوفه بالتعاقد مع جناح فلامنجو البرازيلي فيتينيو «28 عاماً» حتى 2025، ليحل بديلاً عن الألماني أمين يونس المطالب بفسخ عقده.

ويحاول النصر تحقيق الفوز الثاني توالياً أيضاً، عندما يحلّ ضيفاً على التعاون، الفائز أيضاً افتتاحاً، السبت في ختام المرحلة.

وتغلب النصر على الوحدة 1-صفر، بمشاركة الدولي عبدالرحمن غريب القادم من الأهلي.

وأبدى غريب، سعادته بأول مشاركة له مع النصر، وقال في تصريح تلفزيوني: لم أجد صعوبة في الانسجام مع لاعبي النصر فهم ساعدوني على التأقلم سريعاً، وأنا أعرف اللاعبين الدوليين، وسبق وأن خضت معهم العديد من المباريات مع المنتخب السعودي.

ومن المحتمل أن تشهد تشكيلة النصر الظهور الأول للمدافع الإسباني المخضرم ألفارو جونساليس، القادم من مرسيليا الفرنسي بعقد لموسم واحد.

وسيحاول مدرب النصر الفرنسي رودي جارسيا إيجاد حل لمعضلة العقم الهجومي، نظراً لكمّ الفرص التي أتيحت لفريقه الذي أظهر صلابة دفاعية.

في المقابل، حقق التعاون فوزاً ثميناً خارج ملعبه على الفتح بثنائية، علماً بأنه نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة الموسم الماضي.

واستقطبت إدارته المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا، وأبرمت سبع صفقات منها ثلاث أجنبية لدعم حراسة المرمى والدفاع والوسط، فضلاً عن عودة نجمه الباراجوياني كاكو الذي غاب في أجزاء كبيرة من الموسم الماضي عقب إصابته بالرباط الصليبي.

ويصطدم أبها بضيفه الشباب، الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق فوزه الثاني والبقاء ضمن أندية الصدارة.

وحوّل أبها في مباراته الأولى تأخره أمام الرائد بهدف إلى فوز 2-1، وقد عزّز صفوفه بالمهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو ولكن مشاركته تبدو غامضة بعد وصوله الثلاثاء، خلافاً للمدافع العراقي سعد ناطق الذي لعب احتياطياً في المباراة الماضية ويُنتظر أن يكون أساسياً.

وبعد فوز الشباب بثلاثية على الباطن، يسعى للظهور بصورة جيدة يردّ فيها اعتباره من مضيفه الذي فاز عليه 2-1 وعادله 1-1 الموسم الماضي، خصوصاً أنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة.