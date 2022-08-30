بورنموث يقيل مدربه باركر بعد «9 ليفربول»



لندن (رويترز)

أقال بورنموث مدربه سكوت باركر اليوم بعد ثلاثة أيام من الخسارة 9-صفر أمام ليفربول في أنفيلد في ثالث هزيمة على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ماكسيم ديمين مالك النادي في بيان «أود التعبير عن خالص تقديري لسكوت وفريقه على جهودهم خلال فترة العمل معنا».

وأضاف: «ورغم ذلك فإنه من أجل مواصلة المضي قدما كفريق وكناد بصفة عامة، ينبغي أن يكون اتفاقنا غير مشروط في استراتيجيتنا لإدارة النادي بطريقة مستدامة».

وأكد بورنموث أنه سيبدأ فورا عملية البحث عن مدرب جديد، بينما سيتولى جاري أونيل المسؤولية في الوقت الحالي بشكل مؤقت.