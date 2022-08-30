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الرياضي

المجبري من «الشياطين» إلى «التشامبيونشيب»

المجبري من «الشياطين» إلى «التشامبيونشيب»
30 أغسطس 2022 12:30

 
لندن (أ ف ب) 

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انضم لاعب الوسط التونسي الدولي حنبعل المجبري، من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صفوف برمنجهام من المستوى الثاني «التشامبيونشيب»، على سبيل الإعارة لموسم واحد، بحسب ما أعلن الموقع الرسمي لـ «الشياطين الحمر».
وكان المجبري «19 عاماً» الذي يستعدّ للمشاركة مع «نسور قرطاج» في نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في قطر، خاض أول مباراة رسمية له في مانشستر يونايتد في مايو عام 2021 ضد ولفرهامبتون، ثم مباراتين أخريين الموسم الماضي ضد ليفربول وكريستال بالاس.
وكان ضمن عداد تشكيلة مانشستر يونايتد، خلال جولة الفريق في تايلاند وأستراليا الصيف الحالي.
علق المجبري على انتقاله إلى فريق وسط إنجلترا بقوله «سمعت أشياءً طيبة من زملائي الذين لعبوا هنا من قبل، وبالتالي أنا جاهز للدفاع عن ألوان هذا النادي».
وكان لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق «مع نوتنجهام فوريست حالياً» والجناح الهولندي تاهيت تشونج دافعا عن ألوان برمنجهام على سبيل الإعارة في السابق.

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