ألفارو «الصفقة الخامسة» للنصر



الرياض (أ ف ب)

أعلن النصر السعودي تعاقده مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع مرسيليا الفرنسي، لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر، وانتهى عقد المدافع الإسباني مع النادي المتوسطي في الأوّل من أغسطس الجاري.

ودخل النصر في مفاوضات مع بعض المدافعين، مثل البلجيكي جايسون ديناير، والأميركي جون بروكس، وكان قريباً من استقدام الأول، لولا الاختلاف حول بعض بنود العقد.

وسبق للمدافع ألفارو أن دافع عن ألوان أربعة أندية إسبانية، هي راسينج سانتاندر عام 2009، وريال سرقسطة «2012»، وإسبانيول «2014»، وفياريال «2016»، قبل انتقاله إلى مرسيليا عام 2019 على سبيل الإعارة، بداية ثم بصفقة نهائية في العام التالي، كما لعب مع منتخب إسبانيا دون 21 عاماً عام 2013.

وبات جونزاليس الصفقة الخامسة للنصر في «الميركاتو الصيفي»، بدأها مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، ثم البرازيلي لويز جوستافو، والدولي السعودي عبدالرحمن غريب.