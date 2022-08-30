ميلان يعلن ضم «الشاب ثياو»



روما (د ب أ)

أعلن ميلان الإيطالي تعاقده مع المدافع ماليك ثياو قادماً من شالكه الألماني، وذكر ميلان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن المدافع الألماني، ووقع على عقد يبقيه في الفريق حتى 30 يونيو عام 2027.

وأوضح أن ثياو، المولود في مدينة دوسلدورف الألمانية عام 2001، لعب من قبل في صفوف فورتونا دوسلدورف وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ وشالكه، حيث لعب مع الأخير أول مباراة له في عام 2020 وشارك في 61 مباراة مع الفريق وسجل ثلاثة أهداف.

كما سبق لثياو المشاركة مع المنتخب الألماني لأقل من 21 عاماً وسجل هدفين، كما حقق لقب بطولة أمم أوروبا للشباب عام 2021.