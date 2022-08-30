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الرياضي

«الكولومبي المغمور» مفاجأة «فلاشينج ميدوز»!

«الكولومبي المغمور» مفاجأة «فلاشينج ميدوز»!
30 أغسطس 2022 12:04

 
نيويورك (أ ف ب) 

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أطاح الكولومبي المغمور والمتأهل من التصفيات دانيال إيلاهي جالان اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس المصنف رابعاً، بالحاق هزيمة نكراء به 6-صفر و6-1 و3-6 و7-5، في الدور الأول من بطولة فلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس ضمن «الجراند سلام».
واستمرت بالتالي العروض السيئة التي يقدمها اليوناني في هذه البطولة حيث لم يتخط الدور الثالث اطلاقاً.
ويواجه جالان الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة الأميركية، الأسترالي جوردان طومسون في الدور التالي.
وقال جالان: أنا سعيد للغاية، عندما بدأت العب بشكل أفضل أصبحت أكثر عصبية، لكني نجحت في المحافظة على تماسكي، وحتى عندما خسرت المجموعة الثالثة، شعرت بأني العب أفضل وأفضل.
وحقق جالان بداية صاروخية لأنه حسم المجموعة الأولى 6-صفر، ثم تقدم في الثانية 5-صفر أيضاً، قبل أن يخسر أول شوط في المباراة.
وبعد أن حسم تسيتسيباس المجموعة الثالثة، لينعش آماله في إمكانية الفوز بالمباراة، أنقذ اليوناني ثماني كرات سنحت للكولومبي لإنهاء المباراة قبل أن يفشل في التاسعة ويخرج من الباب الضيق.

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
تسيتسيباس
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