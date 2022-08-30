وستهام يضم باكيتا في «صفقة قياسية»



لندن (أ ف ب)

وقّع الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وسط ليون الفرنسي، عقداً مع وستهام الإنجليزي لمدة 5 سنوات، مع إمكانية التجديد لعام إضافي، حسب ما أعلن الناديان.

وبلغت قيمة صفقة البرازيلي 61.630 مليون يورو، حسب البيان الذي نشره ليون، منها 18.690 مليوناً مكافآت على مدى السنوات الخمس من العقد، ما يشكّل صفقة قياسية في تاريخ النادي اللندني.

وحدد ليون أنه سيتم دفع نسبة 15 في المئة من مبلغ مكاسب رأس المال المحقق لنادي باكيتا السابق ميلان الإيطالي.

قال لاعب الوسط الهجومي البالغ 25 عاماً عبر موقع وستهام: أنا سعيد جداً لوجودي هنا، آمل في أن تكون بداية رحلة رائعة.

ومن المتوقع أن يعزز باكيتا الذي خاض 81 مباراة، في مختلف المسابقات في غضون عامين بقميص ليون، وسجل 21 هدفاً، خط هجوم وستهام الذي يعاني منذ بداية الموسم الحالي، إذ لم يسجل سوى هدفاً في 4 مراحل.

وتابع باكيتا الذي بدأ مسيرته في فلامنجو النادي الأسطوري لولاية ريو دي جانيرو، قبل انتقاله إلى ميلان عام 2019، وثم إلى ليون في العام التالي «خاض وستهام العام الماضي موسماً جيداً، وآمل في أن يستمر بتحقيق ذلك خلال تواجدي».

من ناحيته، قال الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب «الهامرز»: أنا سعيد لاستقبال لوكاس في وستهام، مضيفاً هو لاعب يعجبني منذ فترة طويلة، وموهوب جداً.

وبات باكيتا ثامن لاعب ينضم إلى صفوف وستهام هذا الموسم، حيث من المرجح أن يخوض مباراته الأولى في ديربي لندن أمام ضيفه توتنهام ضمن منافسات المرحلة الخامسة.

ولن يخوض ليون الذي حلّ ثامناً في الدوري الفرنسي العام الماضي أي مسابقة قارية هذا الموسم، بخلاف وستهام الذي حلّ سابعاً في «البريميرليج» الموسم الماضي، وسيشارك في منافسات مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، إلا أن نتائجه تراجعت هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط من فوز و3 هزائم بعد أربع مراحل.