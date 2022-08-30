الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مبونجو يكمل عقد أجانب «البرتقالي»

مبونجو يكمل عقد أجانب «البرتقالي»
30 أغسطس 2022 11:11

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
عمار النعيمي يبحث التعاون مع سفير دوقية لوكسمبورغ
سعيد بن طحنون يفتتح أكبر كهف ملحي بمدينة العين


انضم الكونجولي برستيج مبونجو إلى عجمان، في الموسم الجديد، قادماً من أبها السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، ليكون الصفقة الخامسة والأخيرة، ليكتمل عقد الأجانب في «البرتقالي» قبل «ضربة البداية»، في «دوري أدنوك للمحترفين» أمام العين يوم الجمعة المقبل، ويلعب بجوار البحريني علي مدن، والتونسي فراس بالعربي، والمغربي وليد أزارو والسلوفيني ميرال.
ويأتي التعاقد مع مبونجو لتدعيم الهجوم، حيث يلعب في مركز الجناح، ليكون بديلاً للاعب الجامبي أبوبكر تراولي الذي رحل في النصف الثاني من الموسم الماضي، إلى هاماربي السويدي، ورغم ذلك فإن إدارة النادي لم تجلب لاعباً آخر، واكتمل الموسم في غياب أجنبي.
وسبق أن لعب مبونجو «22 عاماً» في ميتالاك الصربي لمدة 3 مواسم متتالية، بداية من 2019-2020، وانتقل إلى أبها الذي اشترى بطاقته لمدة 3 سنوات، إلا أنه عاد إلى الفريق الصربي، على سبيل الإعارة، وبعد انتهاء الإعارة عاد مجدداً إلى أبها، حيث خاض معه فترة الإعداد للموسم الجديد، إلا أن إدارة النادي وافقت على عرض عجمان بانتقاله على سبيل الإعارة.
ولعب مبونجو في الموسم الماضي 1294 دقيقة، وسجل هدفاً واحداً، وطوال مسيرته أحرز 8 أهداف فقط، رغم أنه لعب 6051 دقيقة، ويقدر «ترانسفير ماركت» سعر اللاعب بـ 400 ألف يورو، حيث نشر الموقع انتقاله من أبها إلى «البركان».
وتنتظر جماهير «البرتقالي» تألق اللاعب مع الفريق، في الموسم الجديد، خاصة أنه قادم من الدوري السعودي، وشارك في تدريبات الفريق، استعداداً لضربة البداية في الدوري، ومن المنتظر أن تكون أولى مبارياته مع الفريق أمام العين، ضمن التشكيلة الأساسية، للعب بجوار وليد أزارو.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
العين
آخر الأخبار
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
اليوم 10:46
محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد
اليوم 10:28
آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
الاقتصادي
آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
اليوم 10:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©