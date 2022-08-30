مبونجو يكمل عقد أجانب «البرتقالي»



رضا سليم (دبي)



انضم الكونجولي برستيج مبونجو إلى عجمان، في الموسم الجديد، قادماً من أبها السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، ليكون الصفقة الخامسة والأخيرة، ليكتمل عقد الأجانب في «البرتقالي» قبل «ضربة البداية»، في «دوري أدنوك للمحترفين» أمام العين يوم الجمعة المقبل، ويلعب بجوار البحريني علي مدن، والتونسي فراس بالعربي، والمغربي وليد أزارو والسلوفيني ميرال.

ويأتي التعاقد مع مبونجو لتدعيم الهجوم، حيث يلعب في مركز الجناح، ليكون بديلاً للاعب الجامبي أبوبكر تراولي الذي رحل في النصف الثاني من الموسم الماضي، إلى هاماربي السويدي، ورغم ذلك فإن إدارة النادي لم تجلب لاعباً آخر، واكتمل الموسم في غياب أجنبي.

وسبق أن لعب مبونجو «22 عاماً» في ميتالاك الصربي لمدة 3 مواسم متتالية، بداية من 2019-2020، وانتقل إلى أبها الذي اشترى بطاقته لمدة 3 سنوات، إلا أنه عاد إلى الفريق الصربي، على سبيل الإعارة، وبعد انتهاء الإعارة عاد مجدداً إلى أبها، حيث خاض معه فترة الإعداد للموسم الجديد، إلا أن إدارة النادي وافقت على عرض عجمان بانتقاله على سبيل الإعارة.

ولعب مبونجو في الموسم الماضي 1294 دقيقة، وسجل هدفاً واحداً، وطوال مسيرته أحرز 8 أهداف فقط، رغم أنه لعب 6051 دقيقة، ويقدر «ترانسفير ماركت» سعر اللاعب بـ 400 ألف يورو، حيث نشر الموقع انتقاله من أبها إلى «البركان».

وتنتظر جماهير «البرتقالي» تألق اللاعب مع الفريق، في الموسم الجديد، خاصة أنه قادم من الدوري السعودي، وشارك في تدريبات الفريق، استعداداً لضربة البداية في الدوري، ومن المنتظر أن تكون أولى مبارياته مع الفريق أمام العين، ضمن التشكيلة الأساسية، للعب بجوار وليد أزارو.