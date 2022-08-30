جريزمان «البديل» يصطاد «الخفافيش»!

مدريد (أ ف ب)



سجل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان، بعد دقيقتين فقط من مشاركته منتصف الشوط الثاني، هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في مرمى مضيفه فالنسيا، ليقوده الى تحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم، في ختام المرحلة الثالثة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وشارك جريزمان في الدقيقة 64 بدلاً من مواطنه لاعب الوسط جيفري كوندوجبيا، وبعدها بدقيقتين تلقى كرة من مواطنه الآخر توما ليمار، فأطلق كرة قوية، اصطدمت بقائد فالنسيا كارلوس سولر، قبل أن تتابع طريقها داخل الشباك في الدقيقة 66.

والهدف هو الثاني لجريزمان في 3 مباريات هذا الموسم في الدوري الإسباني، بعد الأول في مرمى خيتافي.

أقيمت المباراة تحت ناظري المهاجم الأوروجوياني المخضرم أدينسون كافاني الذي انضم رسمياً إلى فالنسيا بعقد حتى عام 2024.

ظن فالنسيا بأنه افتتح التسجيل في الدقيقة 23، بفضل تسديدة بعيدة المدى من لاعبه الأميركي الدولي الشاب يونس موسى، لكن الحكم وبعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، ألغى الحكم بداعي مخالفة ارتكبها الغيني مختار دياكابي على مهاجم أتلتيكو البرتغالي جواو فيليكس.

وفي مباراة ثانية، الحق أتلتيك بلباو خسارة قاسية بقادش برباعية نظيفة، بينها ثنائية للوافد الجديد إلى صفوفه جوركا جوروسيتا.