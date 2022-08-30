كافاني وفالنسيا.. «صفقة حرة»

فالنسيا (أ ف ب)



تعاقد المهاجم المخضرم الأوروجوياني إدينسون كافاني مع فالنسيا، بصفقة انتقال حر حتّى عام 2024، حسب ما أعلن النادي الإسباني.

وأفاد فالنسيا في بيان عن توصله إلى اتفاق للتعاقد مع إدينسون كافاني للموسمين المقبلين حتى 13 يونيو 2024.

ووضع الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمتحرر من أي عقد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الماضي نادي «الخفافيش» هدفاً لإعادة إطلاق مسيرته على أعلى المستويات، ليكون حاضراً لخوض «مونديال 2022».

وسيخوض المهاجم الأوروجوياني «133 مباراة دولية، 58 هدفاً» غمار الدوري الإسباني للمرة الأولى في مسيرته، بعد مروره في إيطاليا وفرنسا وإنجكلترا.

وبات كافاني الهداف التاريخي لسان جيرمان مع 200 هدف في 301 مباراة خاضها بقميص نادي العاصمة بين 2013 و2020.

وقبل انتقاله إلى فريق «الشياطين الحمر» دافع «إل ماتادور» عن أندية باليرمو خلال موسم 2010-2011 وثم نابولي من 2011 حتّى 2013.

وسيجد كافاني نفسه بمنافسه في خط الهجوم مع كل من مواطنه ماكسي جوميس والبرازيلي ماركوس أندريه والشاب الإسباني هوجو دورو.

واستهل رجال لاعب خط الوسط السابق المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو «الليجا» بفوز على جيرونا 1-صفر، ثم خسارة أمام أتلتيك بلباو بالنتيجة ذاتها في المرحلة الثانية.