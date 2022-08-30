سيرينا تتألق في حضور تايسون!



نيويورك (أ ف ب)

بلغت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز الدور الثاني، من بطولة فلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس ضمن «الجراند سلام» الدور الثاني، بفوزها على المونتينيجرية دانكا كوفينيتش 6-3 و6-3.

وتواجه الأميركية الفائزة بـ 23 لقباً، والساعية إلى معادلة الرقم القياسي في الألقاب الكبيرة المسجل باسم الأسترالية مارجريت كورت، امتحاناً صعبا في الدور التالي، حيث تلاقي الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية عالمياً.

حظيت سيرينا «40 عاماً» التي قد تكون مشاركتها في «فلاشينج ميدوز» الأخيرة في مسيرتها المظفرة، بدعم جماهيري منقطع النظير، كما تابع مباراتها حشد من نجوم الرياضة والسينما، تقدمهم الملاكم مايك تايسون وأسطورة التنس مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا والمخرج الأميركي الشهير سبايك لي.

تابع المباراة قرابة 24 ألف متفرج على الملعب الذي شهد إحراز وليامز باكورة ألقابها الكبيرة عام 1999، وبُثت على الشاشات العملاقة في الملعب صوراً لإنجازات وليامز مع تعليق المذيع الذي كرر مراراً وتكراراً عبارة «ملكة» ليصف سيرينا.

ودخلت سيرينا أرضية الملعب، وسط تصفيق منقطع النظير من الجمهور، حيث تابع مباراتها أيضاً ابنتها أولمبيا وزوجها ألكسيس أوهانيان مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «ريديت».

تقدمت سيرينا 2-صفر، لكن المونتينيجرية ردت التحية، بفوزها بثلاثة أشواط توالياً لتتقدم 3-2، لكن الأخيرة ارتكبت خطأين مزدوجين والإرسال في حوزتها لتمنح الفرصة أمام الأميركية للتقدم 5-3 ثم أرسلت لحسم المجموعة الاولى.

ونجحت سيرينا في كسر أرسال منافستها مرتين في الثانية في الشوطين الخامس والتاسع لتفوز بالمباراة.

وكانت سيرينا عادت إلى الملاعب، بعد غياب عام خلال بطولة ويمبلدون الإنجليزية في أواخر يونيو الماضي وخرجت من الدور الأول.