الجزيرة الحمراء ينظم بطولة رباعية

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن نادي الجزيرة الحمراء عن تنظيم بطولة رباعية ودية بملاعب النادي في الرابع من سبتمبر المقبل لمدة يوم واحد فقط، ويشارك فيها فرق الجزيرة الحمراء وسيتي وبينونة وروايل، وستكون البطولة بمثابة تجربة حقيقية ومفيدة تهدف إلى الاطمئنان على مستوى الفريق قبل خوض منافسات دوري الدرجة الأولى.

ويمنح الفريق الفائز بالمركز الأول كأس البطولة والميداليات الذهبية، كما ستمنح جوائز لأفضل حارس مرمي وهداف البطولة وميداليات تذكارية للفرق المشاركة، وقرر المجلس تشكيل لجنة منظمة للبطولة برئاسة عبد الناصر عمران الشامسي، وتضم أحمد محمد العلكيم ومحمد راشد الزعابي وأحمد موسى الباني وخالد محمد الخربيج والبادي محمد أحمد.

في الوقت نفسه اجتمع مجلس إدارة النادي برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي بالفريق الأول لكرة القدم، وتم خلال اللقاء الاطلاع على آخر استعدادات الفريق لمباريات دوري الأولي التي يبدأها بلقاء فريق مصفوت 11 سبتمبر على ملعب النادي، متمنياً للفريق التوفيق وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز أهداف وطموحات الفريق وجماهيره، كما تم خلال اللقاء عرض الأطقم الجديدة التي سيخوض بها الفريق مبارياته هذا الموسم.