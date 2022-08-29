سقوط «المصنفين» يشعل منافسات «دولية دبي للشطرنج»

دبي (الاتحاد)

أسفرت نتائج الجولة الثانية عن مفاجآت مبكرة بتعثر الأساتذة المصنفين الأوائل حيث خسر المصنف الخامس في البطولة الأستاذ الدولي الكبير الأرجنتيني ساندرو ماريكو أمام خصمه الإيراني سيد بور موسوي رغم الفارق التصنيفي الكبير بينهما والذي يزيد عن 250 نقطة، كما سقط المصنف الثالث في البطولة الإيراني محمد أمين طبطبائي في فخ التعادل أمام الأوزبكي محي الدين مادامينوف بعد مباراة امتدت لأكثر من 60 نقلة أحرج فيها الناشئ الأوزبكي خصمه الأستاذ الدولي الكبير وكان أقرب للفوز بتفوقه المادي خلال نهايات المباراة.

وفي بقية المباريات على الطاولات الأولى، تفوق المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي على اليمني بشير القديمي، وتمكن الهندي أرجون إريجيسي من الفوز على مواطنه نيتيش بيلوركار، وعلى الطاولة الرابعة واصل الهندي براجاناندا عروضه القوية بانتصار سلس على مواطنه شارما دوشيانت، وتمكن المخضرم الألماني نيسيبيانو بطل النسخة الرابعة من البطولة عام 2002 من الفوز على البنجلاديشي محمد فهد رحمن.

وفي نتائج اللاعبين العرب، انتهى الديربي العربي بين الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي والأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير بالتعادل، فيما خسر الأستاذ الدولي القطري حسين عزيز أمام الهندي أرافيند شيتامبارام.

وعلى صعيد اللاعبين الإماراتيين خسر الإماراتي سعيد إسحاق من الصربي إنجيج ألكسندر، فيما حقق لاعب المنتخب الوطني عمران الحوسني فوزاً مثيراً على الفلبيني أوليفر ديماكلينج ليرفع رصيده إلى نقطتين بالعلامة الكاملة.