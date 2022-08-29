أبطال الإمارات يرفعون الحصاد إلى 18 ميدالية

أبوظبي (وام)

واصل أبطال الإمارات تألقهم وحصدهم للميداليات، في جولات بطولة أبوظبي «جراند سلام» لمحترفي الجو جيتسو، ورفع أبطالنا رصيدهم إلى 18 ميدالية، موزعة بين 9 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات، في جولة ميامي للبطولة.

وشهدت المنافسات تألقاً كبيراً من اللاعبين الإماراتيين الذين حصدوا 9 ميداليات ذهبية؛ جاءت من نصيب زايد الشامسي، ومحمد سعيد الكتبي، وسعيد القبيسي، وعبدالله القبيسي، وهزاع محمد، وذياب النعيمي، وزايد الكثيري، وشمسة العامري، وشما الكلباني.

وحصد أبطالنا سالم الظاهري، وعلي الراشدي، وسلطان الحوسني، وفراج العولقي، ويوسف الحوسني، وبشاير المطروشي 6 فضيات، وفاز راشد المرزوقي، وعلي المقبالي وخالد الشحي بالميدالية البرونزية.

واحتلت الإمارات المركز الثاني، في ترتيب الدول بجولة ميامي، وذلك برصيد 44 ألفاً و200 نقطة، مقابل 109 آلاف و200 نقطة للبرازيل التي تصدرت البطولة، فيما جاءت أميركا ثالثاً برصيد 30400 نقطة.

وعلى صعيد الأكاديميات، تصدر جي إف تيم الترتيب «31600 نقطة» وتبعتها أكاديمية نادي الوحدة في المركز الثاني «27600 نقطة».

وأسدل الستار على فعاليات الجولة الثانية لموسم 2022- 2023 من البطولة في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، بعدما قدم نخبة من اللاعبين المحترفين أفضل أداء على أبسطة صالة «واتسكو». ونافس أبطال الحزام البنفسجي والبني والحزام الأسود على ألقاب وميداليات جديدة، بالإضافة إلى 2000 نقطة، تضاف إلى تصنيف رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

وشهد اليوم الثاني من البطولة حضور كبار الشخصيات، مثل عمر محمد كرمستجي، نائب رئيس مجموعة أدنوك للخدمات العامة، الذي توج الحائزين على الميداليات.

وتُوج بطلنا زايد الكثيري بذهبية الحزام الأسود للرجال وزن خفيف الريشة «56 كجم»، بعد الفوز 7-4 على الأميركي جاستن أورديناريو، ثم التغلب على المكسيكي فرانك سيسبيديس في النهائي، فيما أحرز البرازيلي إيتالو فروتا المركز الثالث.

وأكد الكثيري لاعب منتخبنا أنه استفاد كثيراً من المشاركة والنزالات التي خاضها في منافسات الحزام الأسود، معرباً عن سعادته بهذه المشاركة وما تحقق من إنجاز.

وأشار إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية من مختلف لاعبي العالم، خاصة البرازيليين والأميركيين في مختلف الأوزان.

وأعرب عن تقديره وامتنانه لرابطة أبو ظبي لمحترفي الجو جيتسو التي تنظم هذه الجولات حول العالم، لإتاحة الفرصة أمام لاعبي منتخبنا للاحتكاك بنظرائهم، من مختلف دول العالم، والاستعداد الجيد لمشاركاتهم القارية والعالمية.

وفاز البرازيلي ألميدا بذهبية الوزن الخفيف «-69 كجم»، وحل مواطناه ميران ألفيس وأليكس سودري في المركزين الثاني والثالث، وفي منافسات الوزن الثقيل «95 كجم» للسيدات، فازت جابرييلي بيسانها بالمركز الأول، وحلت جيوفانا جارا ولاريسا دي ألميدا من البرازيل أيضاً في المركزين الثاني والثالث.