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الرياضي

منتخب الجولف يكثف استعداداته لكأس آيزنهاور في فرنسا

المسؤولون مع بعثة منتخب الجولف وبعض أولياء الأمور (من المصدر)
30 أغسطس 2022 00:52

دبي (الاتحاد)

بدأ منتخبنا الوطني للجولف للرجال المرحلة الأخيرة من استعداداته للمشاركة في بطولة كأس «آيزنهاور»، المقرر انطلاقتها في فرنسا اعتباراً من الأربعاء وانتقل منتخبنا للرجال الجولف من معسكره في المغرب إلى فرنسا مباشرة لمواصلة التدريبات والدخول بأجواء بطولة كأس «آيزنهاور» مبكراً فيما عادت بقية منتخباتنا «الشباب والناشئين والسيدات» إلى أرض الوطن بعد إنهاء معسكرها الخارجي بالمغرب. 
وتضم بعثة منتخبنا للرجال في فرنسا كلا من أحمد سكيك المصنف 63 عالمياً، بالإضافة إلى عبدالله المشرخ، وخالد الجسمي. وكان المعسكر المغربي لمنتخباتنا امتد من 13 إلى 27 أغسطس الجاري في ملعب دار السلام الملكي للجولف بالعاصمة المغربية الرباط، وشهد دورة تدريبية مكثفة لمنتخباتنا مع المنتخبات المغربية بمختلف مراحلها. 

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وجاء المعسكر ضمن استعدادات منتخباتنا للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها المشاركة في بطولة كأس «آيزنهاور» والبطولة العربية للمراحل السنية والسيدات في تونس من 3 إلى 9 أكتوبر بمدينة الحمامات، والبطولة العربية للرجال في تونس من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر المقبلين بملعب «جولف لاسيجال» بمدينة طبرقة. 
ويترأس البعثة اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وضمت كلا من خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد، وأكرم سكيك مدير عام الاتحاد والمدربين سمير الولاني وإبريل فيرون، وفلورا بيوث، وكاميرون شالك و20 لاعبا ولاعبة من جميع المراحل السنية.  
 وأعرب اللواء الطيار «م» عبد الله السيد الهاشمي عن ارتياحه لما حققه اللاعبون خلال المعسكر من جميع جوانبه البدنية والفنية ووصول جميع المشاركين في المعسكر لأعلى درجات الاستعداد للمشاركات المقبلة، وقال: «ما تحقق يبعث على التفاؤل لتمثيل مشرف للإمارات واللعبة، خاصة بعد أن وضع لاعبونا أقدامهم على منصات التتويج وأصبحت المشاركة من أجل الفوز وتحقيق مزيد من الإنجازات».

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الجولف
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