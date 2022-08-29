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الرياضي

محمد الشرقي يشيد بإنجاز الهيام البلوشي في بطولة غرب آسيا للمبارزة

محمد الشرقي يشيد بإنجاز الهيام البلوشي في بطولة غرب آسيا للمبارزة
29 أغسطس 2022 21:40

 
الفجيرة (وام)


أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دور المنافسات الرياضية في إبراز المواهب الشابة، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وتوجيهات سموه بالاهتمام بالرياضيين وتقدير إنجازاتهم في هذا المجال.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في قصر الرميلة اللاعبة الهيام البلوشي لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية ومنتخب المبارزة لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان في فئة تحت 15 عاماً في سلاح الفلوريه. 

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وأشاد سموه بالإنجاز الرياضي الذي حققته اللاعبة، مشدداً على أهمية انخراط اللاعبين في البطولات الرياضية في مختلف دول العالم، بما يسهم في الارتقاء بألعاب الدفاع عن النفس، وتعزيز حضور إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في هذا المجال عالمياً. 

بدورها، توجهت الهيام البلوشي إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير على الاستقبال، وتشجيع سموه لها، ومتابعته الدائمة للرياضيين وأصحاب المراكز المتقدمة لتحقيق المزيد من النتائج المشرفة في المنافسات الدولية. حضر اللقاء، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية.

محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
المبارزة
اتحاد المبارزة
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