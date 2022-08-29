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الرياضي

«دولي الكريكت» يعتمد استاد «التسامح» ملعباً احترافياً للمباريات

«دولي الكريكت» يعتمد استاد «التسامح» ملعباً احترافياً للمباريات
29 أغسطس 2022 19:37

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حصل استاد «التسامح» البيضاوي الرائع بأبوظبي كريكت سبورتس هب والمُزود بأضواء ذات مواصفات عالمية عالية على الاعتماد الرسمي من قبل المجلس الدولي للكريكت كملعب احترافي لاستقبال المباريات نهاراً وليلاً، الأمر الذي يعني استضافته رسمياً لبطولة العالم للكريكت T20، بالإضافة لمباريات الكريكت الدولية لليوم الواحد، وذلك بعد عامين فقط من افتتاحه.
وأصبح استاد «التسامح» البيضاوي الرابع من نوعه في الإمارات الذي يحصل على هذا المستوى من الاعتماد من قبل المجلس الدولي للكريكت، حيث يُعد الملعب، إضافة رائعة لكل من: «ستاد زايد للكريكت، استاد دبي الدولي، بجانب ملعب الشارقة للكريكت».
ونجح أبوظبي كريكت سبورتس هب في صناعة تاريخ جديد في مسيرته المميزة، وبات في واجهة لعبة الكريكت في العالم وأول منشأة تمتلك اثنين من هذه الملاعب القياسية النهارية / الليلية، والمعتمدة بالكامل من المجلس الدولي في المنشأة نفسها، الأمر الذي ساهم بدعم خطط التطوير لمجلس الإمارات للكريكت ودوره في زيادة عدد منشآته المؤهلة لاستضافة المزيد من مباريات وبطولات لعبة الكريكت على الصعيد العالمي.
من جهته، قال مات باوتشرالرئيس التنفيذي لأبوظبي كريكت سبورتس هب: «إن رؤيتنا لنادي أبوظبي للكريكت تتمثل في شقين، هما رغبتنا في استضافة وتنظيم كبرى بطولات الكريكت في العالم، وفي الوقت ذاته تقديم الأنشطة والمسابقات والاستضافة وجميع الخدمات لـ 750000 ألف رياضي، وكافة فئات المجتمع لاستخدام منشآتنا الرياضية سنوياً وتلبية طلباتهم التدريبية».
وتابع: «يُعد ملعب التسامح البيضاوي مثالاً رئيسياً على هذه الرؤية، حيث استضاف بالفعل الوحدات التدريبية ومباريات كأس العالم T20 للرجال، الدوري الهندي الممتاز 2021، الدوري الباكستاني الممتاز 2021، وبطولة أبوظبي (تي 10) لعام 2021، بالإضافة إلى المباراة النهائية من النسخة الافتتاحية من بطولة كأس أبوظبي T20 المجتمعية للكريكت، خلال آخر 12 شهر فقط». 

مجلس أبوظبي الرياضي
الكريكيت
استاد زايد للكريكت
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