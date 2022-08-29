منصور بن زايد يعتمد برنامج موسم سباقات القدرة في الوثبة

أبوظبي (وام)



اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، برنامج سباقات القرية للموسم الجديد 2022 - 2023، والذي يتضمن مجموعة من السباقات مختلفة الفئات.

ويُقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» 12 فبراير 2023، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة. وينطلق أول السباقات في الموسم الجديد بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بكأس اليوم الوطني لمسافة 120 كلم، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، حيث يقام السباق 27 نوفمبر المقبل.

ويُقام سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات، 3 ديسمبر لمسافة 100 كلم، فيما ينطلق 18 فبراير 2023 سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، وفي اليوم الثاني يُقام سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم. ويُقام سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، 17 مارس المقبل.

وتتضمن السباقات التي تستضيفها قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، مهرجان أبوظبي الذي ينطلق بالسباق المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، الذي يُقام 18 مارس، يليه في اليوم الثاني سباق مهرجان أبوظبي المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام موسم السباقات بالقرية.

وتقدم مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الدعم اللامحدود الذي يوليه سموه للسباقات التراثية، وعبر عن سعادته وفريق العمل بالقرية بتنظيم واستضافة سباقات الموسم الجديد الذي يتألف من سباقات مختلفة للفرسان والفارسات والإسطبلات الخاصة.

وقال: «بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يستعد فريق العمل بكامل جاهزيته، لبذل كافة الجهود لاستضافة متفردة للموسم الجديد»، مشيراً إلى أن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ظلت تمثل المحطة الأبرز للسباقات الكبرى طوال السنوات الماضية، حيث يحرص ملاك الإسطبلات والفرسان والفارسات والمدربون، على المشاركة في جميع السباقات.

وأشار إلى أن فريق العمل بالقرية شرع في وضع التصورات التنظيمية واللوجستية لتوفير أعلى درجات الراحة للمشاركين والمتابعين للسباقات بالقرية. وأعرب عن أمله في تقديم موسم متميز على المستوى التنظيمي، يجد الجميع خلاله كافة العناصر التي تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم، من أجل إنجاح الحدث، وإخراجه في أبهى صورة.