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الرياضي

طيران الإمارات تحلق بـ «أجنحة الجراند سلام» في «فلاشينج ميدوز»

طيران الإمارات تحلق بـ «أجنحة الجراند سلام» في «فلاشينج ميدوز»
29 أغسطس 2022 20:54


دبي (الاتحاد)
بصفتها الناقلة الرسمية للبطولة الأميركية المفتوحة للتنس 2022، «فلاشينج ميدوز» التي انطلقت منافساتها اليوم، تعود طيران الإمارات إلى بطولة جراند سلام للتنس للعام الحادي عشر. وتواصل أكبر ناقلة دولية في العالم الاستفادة من انتشارها العالمي لتقريب مشجعي التنس في جميع أنحاء العالم مع تجارب عبر الإنترنت لربط المشجعين باللعبة.
وتعود شراكة طيران الإمارات مع اتحاد الولايات المتحدة للتنس والبطولة السنوية الشهيرة إلى عام 2012. وتضم محفظة رعاية طيران الإمارات لرياضة التنس ثلاثاً من بطولات الجائزة الكبرى الأربع، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام بالشراكة مع اتحاد التنس للمحترفين ATP، بما في ذلك «البطولة الغربية والجنوبية المفتوحة في سينسيناتي، وبطولة «ميامي المفتوحة»، وبطولة «بي إن بي باريباس المفتوحة» في إنديان ويلز في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال عيسى سليمان أحمد، نائب رئيس إقليمي لعمليات طيران الإمارات بالولايات المتحدة الأميركية:«تدعم طيران الإمارات البطولة الأميركية المفتوحة منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك انطلاقاً من التزامنا بربط الناس في جميع أنحاء العالم من خلال شغف مشترك بالرياضة. البطولة الأميركية المفتوحة واحدة من أهم الأحداث على التقويم الرياضي العالمي، ويسعدنا أن نكون الناقلة الرسمية التي تجمع الجماهير في جميع أنحاء العالم معاً للاستمتاع باللعبة. كما نسعى باستمرار، بموجب وعد علامتنا التجارية إلى إسعاد عملائنا بتجربة متميزة لا تضاهى، سواء على متن الطائرة أو في البطولة، ونتطلع إلى تلبية شغف عشاق التنس في الولايات المتحدة وحول العالم».
وتستعد طيران الإمارات، مع عودة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بكامل قوتها، لتقديم مجموعة كاملة من الأنشطة للمشاركة مع عشاق التنس، سواء الحاضرون فعلياً أم الذين يتابعون المنافسات افتراضياً، وحتى المسافرون على متن الطائرات.
وفي الملاعب، يعد جناح طيران الإمارات الوجهة المفضلة للمشاهير والضيوف المدعوين الذين يشهدون الحدث، حيث يقدم تجربة الضيافة التي تشتهر بها الناقلة، والتي تشمل تشكيلة مختارة من الأطباق العالمية اللذيذة والمشروبات الفاخرة.
ويمكن لجميع حاملي التذاكر زيارة مقهى طيران الإمارات الرياضي، الواقع على الجانب الغربي من ساوث بلازا، والاستمتاع بأجواء المقهى المريحة أثناء حضورهم البطولة.
وسوف تنقل طيران الإمارات لجمهور التنس في المنازل، أجواء الإثارة عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وتحرص طيران الإمارات على ألا تفوت على المسافرين على متن طائراتها فرص الاستمتاع بأجواء البطولة، حيث تنقل لهم المباريات حيةً على قناتي الرياضة «سبورت 24» و«سبورت 24 بلاس» عبر نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice في جميع الدرجات. ويتوفر البث التلفزيوني الحي على جميع طائرات الإمارات البوينج 777 وغالبية طائرات A380.
وتعرض طيران الإمارات المباريات في بث حي على شاشة قياس 55 بوصة في الصالون الجوي على طائرات الإيرباص A380 لركاب الدرجتين الأولى والأعمال.
ويمكن للمهتمين أيضاً البقاء على اطلاع بأخبار البطولة وأهم الأحداث على متن الطائرة، مع باقات الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi المتاحة للاختيار من بينها. ويتمتع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات المسافرون في الدرجة الأولى أو أعضاء الفئة البلاتينية المسافرون في درجة الأعمال بخدمة الواي فاي مجاناً طوال الرحلة. 

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