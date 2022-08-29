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المنصوري يحرز برونزية «إسكراتش آسيا» للدراجات

المنصوري يحرز برونزية «إسكراتش آسيا» للدراجات
29 أغسطس 2022 19:00

دبي (الاتحاد)

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أحرز دراج منتخبنا أحمد المنصوري الميدالية البرونزية في سباق الإسكراتش بكأس آسيا للمضمار المقامة في تايلاند التي اختتمت مساء اليوم، لينهي مشوار الإمارات في البطولة بإحراز 3 ميداليات ذهبية وفضية ليوسف ميرزا أحرزهما في سباق النقاط والإقصاء إضافة إلى برونزية أحمد المنصوري.
ويشارك منتخب الإمارات في سباق ذكرى تأسيس الاتحاد التايلاندي للدراجات الـ 62، الذي يقام على هامش البطولة الآسيوية للمضمار ولكن دون وجود أي نقاط على المشاركة، ويتواجد فيه كافة الدول المشاركة في كأس آسيا للمضمار.
وغاب يوسف ميرزا عن سباقات اليوم الأخير للبطولة حيث تواجد دراج منتخبنا الوطني سيف معيوف في سباق المطاردة الفردية، وشارك أحمد المنصوري وخالد معيوف، في سباق الاسكراتش، بختام البطولة، والتي نجح فيها المنتخب الوطني من أحراز برونزية السباق عن طريق الدراج أحمد المنصوري.

منتخب الدراجات
اتحاد الدراجات
البطولة الآسيوية للدراجات
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