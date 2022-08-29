رودولفو: «الموسم الحافل» يتطلب التنسيق المتواصل بين المنتخب والأندية



دبي (وام)



أعرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، عن أمله في أن ينعكس تطور الأداء البدني والخططي لفرق الدوري، خلال معسكرات الإعداد في الفترة الماضية، على مستوى المباريات في الموسم الجديد لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ما يصب في مصلحة المنتخب بشكل عام.

وحرص رودولفو على زيارة بعض معسكرات أندية دوري المحترفين، مثل الوصل والشارقة والجزيرة الوحدة والعين، والتي أقيمت في أوروبا خلال فترة الإعداد للموسم الجديد 022 -2023، واطلع على آخر استعدادات هذه الفرق، وتابع عدداً من مبارياتها التجريبية خلال هذه المعسكرات.

وأكد رودولفو أن زياراته لعدد من معسكرات الأندية المحلية، كانت بهدف الاطلاع على استعدادات وجاهزية اللاعبين، قبل انطلاق موسم كروي جديد، حافل بالمشاركات للمنتخب.

وأشار إلى أنه حرص على الاطلاع على برنامج الإعداد للفرق قبل انطلاق الموسم، وشاهد عدداً من المباريات الودية، والتطورات البدنية والخططية المصاحبة لهذه الفترة من الإعداد، ولاحظ الجهد الكبير المبذول، ويتمنى أن ينعكس على أداء الفرق خلال الموسم، ما سيكون له تأثير كبير على أداء المنتخب في الفترة المقبلة.

وينتظر «الأبيض» موسماً حافلاً من المشاركات والاستحقاقات، تتضمن المشاركة في كأس الخليج العربي المقررة في يناير المقبل، ثم بطولة غرب آسيا بالإمارات من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، وبعدها كأس آسيا 2023 في منتصف العام المقبل.

وتتخلل هذه المشاركات إقامة مجموعة من التجمعات ومعسكرات الإعداد والمباريات الودية للمنتخب؛ حيث ستكون البداية في سبتمبر المقبل بمعسكر خارجي للاعبين الدوليين في النمسا، يخوض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام باراجواي، والجابون، فيما ينتظم المنتخب في معسكر ثانٍ بأبوظبي خلال نوفمبر المقبل، وتتخلله أيضاً وديتان أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان.

وأكد رودولفو أن هذا الموسم الحافل يتطلب تنسيقاً متواصلاً بين المنتخب والأندية، من أجل التفاهم على فترات التوقف، والتنسيق على ضم اللاعبين الدوليين، سواء لمعسكرات الإعداد أو لخوض المنافسات الرسمية.

وقال : الفترة الماضية شهدت اجتماعات مستمرة مع مسؤولي الأندية للتنسيق معهم، من أجل إعداد برنامج يناسب كلاً من المنتخب والأندية، في نفس الوقت، خاصة أن الموسم الحالي شهد انضمام عدد كبير من اللاعبين والمدربين الجدد لصفوف الأندية، وهو ما كان يستوجب ضرورة التواصل مع الأندية وفتح قنوات مع المدربين لإيجاد أرضية مشتركة نستطيع من خلالها في النهاية تحقيق مصلحة المنتخب، من دون إجحاف في حق الأندية.

وعبر مدرب منتخب «الأبيض» عن تقديره لأداء اللاعبين والأندية خلال الموسم الماضي، مؤكداّ أن الجميع بذل جهودا تجسدت في حفل توزيع جوائز رابطة المحترفين، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد، والمقرر في 2 سبتمبر المقبل.

وقال: تتويج اللاعبين والأندية بجوائز الأفضل في الموسم الماضي، عكست جهوداً كبيرة بذلت من الجميع، ليس على صعيد اللاعبين فقط، ولكن على صعيد الأندية والمدربين أيضاً.

وأضاف: من الوارد أن يختلف البعض حول تقييم الأفضل، أو يكون لديه آراء متباينة، لكنها تبقى جوائز مستحقة تحتفي بأصحاب البصمات الواضحة خلال الموسم المنقضي، وتحفز لمضاعفة الجهد وبذل المزيد لتحقيق الأفضل في الموسم الجديد، وهو ما يحقق مصلحة المنتخب أيضاً.