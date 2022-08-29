كبار «البريميرليج» في مهمة «استعراض القوة»!



لندن (أ ف ب)

تسعى الأندية الكبرى للبناء على انتصاراتها نهاية الأسبوع الماضي، والخروج بالنقاط مجدداً في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي تنطلق الثلاثاء، وسط ترقب وصول وجوه جديدة ورحيل البعض الآخر في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

نجحت الفرق الكبرى في الخروج بالانتصار من مبارياتها الأخيرة في نهاية الأسبوع، ولو كان معظمها بطريقة صعبة، باستثناء الفوز الكاسح لليفربول.

في الأيام والساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الذي يغلق الخميس، تخوض الأندية سباقاً مع الوقت لإبرام صفقات وسط ترقبٍ لمصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد.

يتصدر أرسنال الترتيب بعد أن كان الوحيد يحصد العلامة الكاملة هذا الموسم، إثر فوز صعب 2-1 على فولهام بهدف البرازيلي جابريال ماجاليش قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وهذه المرة الأولى التي يحقق فيها الفريق اللندني الفوز في مبارياته الأربع الأولى في الدوري منذ موسم 2004-2005 بإشراف المدرب الفرنسي أرسين فينجر.

ويستقبل «المدفعجية» أستون فيلا الأربعاء على ملعب الإمارات، متطلعاً لتعميق جراح فريق المدرب ستيفن جيرارد الذي عانى من ثلاث هزائم، اثنتان منها في آخر مرحلتين، مقابل فوز واحد هذا الموسم.

ورغم تألق المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس الذي وصل هذا الصيف من مانشستر سيتي، برز صانع الألعاب النرويجي مارتن أوديجارد الذي بات هدّاف الفريق برصيده ثلاثة أهداف في الدوري.

هذا، وتحتم على مانشستر سيتي حامل اللقب العودة من تأخر بهدفين دون رد على أرضه ضد كريستال بالاس إلى فوز رائع 4-2، بفضل ثلاثية نجمه الجديد النرويجي إرلينج هالاند الذي انفرد بصدارة هدافي الدوري بستة أهداف.

وبات ثاني لاعب إلى جانب الأرجنتيني سيرخيو أجويرو يصل إلى هذا العدد من الأهداف في أول أربع مباريات مع السيتي في الدوري.

وسيحاول زيادة غلته والابتعاد في الصدارة عندما يستقبل فريق المدرب الإسباني بيب جواديولا الذي يحتل المركز الثاني بعشر نقاط نظيره نوتنجهام فوريست الأربعاء، الذي سقط ضحية توتنهام الثالث 2-صفر الأحد.

وحقق ليفربول أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته في «البرميرليج» بعد أن سحق بورنموث 9-صفر، معادلاً أكبر انتصارات في الدوري الممتاز (بدأ في 1993)، بعد أن حقق مانشستر يونايتد ذلك مرتين ومرة ليستر سيتي.

لكن في واقعة غريبة إذا صح القول، لم تحمل أي من الأهداف التسعة توقيع النجم المصري محمد صلاح أو حتى تمريرة حاسمة، حيث سجل كل من فيرمينو والكولومبي لويس دياس ثنائية، بالإضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة للبرازيلي.

ويأمل ليفربول أن يُطلق هذا الفوز الكبير شرارته في الدوري بعد بداية سيئة تعادل فيها في أول مباراتين قبل أن يسقط ضد الغريم مانشستر يونايتد في المرحلة الثالثة.

ويدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام ضيفه نيوكاسل الذي فرض التعادل 3-3 على مانشستر سيتي في المرحلة ما قبل الماضية، قبل أن يخرج بتعادل قاتل أيضاً ضد ولفرهامبتون الأحد بهدف مذهل للفرنسي ألان سان ماكسيمان.

أما مانشستر يونايتد الذي عوّض بدايته الكارثية للدوري إثر هزيمتين، بانتصارين توالياً على ليفربول وساوثمبتون، فتُلقي الحركة في سوق الانتقالات بظلالها على مباراته ضد مضيفه ليستر سيتي في ختام المرحلة الخميس.

إذ أشارت التقارير إلى أنه توصل إلى اتفاق لضم الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار).

في المقلب الآخر، هناك ترقب كبير لمستقبل رونالدو الراغب في الانتقال إلى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا، رغم تكرار المدرب الهولندي إريك تن هاج رغبته في بقاء البرتغالي.

أما ليستر سيتي فيعاني من إحدى أسوأ بداياته، إذ يتذيل الترتيب بثلاث هزائم، آخرها ضد تشيلسي، وتعادل في المرحلة الأولى.

ويحل تشيلسي على ساوثهامبتون في افتتاح المرحلة الثلاثاء، بعد أن حقق فوزاً لافتاً على ليستر رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 بعد طرد كونور جالاجير، ليعوّض خسارته المفاجئة بثلاثة أهداف نظيفة في المرحلة السابقة ضد ليدز يونايتد.

ومن المتوقع أن يوقع «البلوز» مع المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر سيتي مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أشار موقع «ذي أثلتيك» أن اللاعب سافر إلى الولايات المتحدة للخضوع للفحص الطبي وذلك بناء على طلب المالك الأميركي الجديد تود بوهلي للاطمئنان، بعد أن غاب عن غالبية الموسم الماضي بداعي كسر في القدم.

كما يلعب توتنهام الثالث الأربعاء مع مضيفه وستهام متطلعاً للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم.