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أحمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل إدارة الوصل

أحمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل إدارة الوصل
29 أغسطس 2022 16:05


 
دبي (الاتحاد)

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أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل قراراً إدارياً رقم «3» لسنة 2022، بتشكيل مجلس إدارة جديد للنادي يتولى العمل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وينص القرار على أن يتولى أحمد محمد بن شعفار رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم في عضويته كلاً من حريز المر بن حريز، ووليد محمد الشيباني، وطارق سعيد الشحي، وإبراهيم سلطان الحداد، وأحمد عبد الرحمن الطنيجي، ومحمد عمر الطاير.
إلى ذلك، يضم تشكيل مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية في النادي طارق سعيد الشحي رئيساً، ومحمد عمر الطاير نائباً للرئيس، والأعضاء نبيل عبد الكريم الفلاسي، وخيام عبد العزيز فلكناز، وعبد الله عتيق بورقيبة.
 

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الوصل
دبي
دوري أدنوك للمحترفين
سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم
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