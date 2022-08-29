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الرياضي

أوباميانج يتعرض للضرب والسطو المسلح!

أوباميانج يتعرض للضرب والسطو المسلح!
29 أغسطس 2022 15:30

 
برشلونة (رويترز) 

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نقلت تقارير وسائل إعلام عن الشرطة، قولها إن لصوصاً مسلحين اقتحموا منزل مهاجم برشلونة بيير إيمريك-أوباميانج، واعتدوا جسدياً على اللاعب وزوجته لإجبارهما على فتح خزنة لسرقة جواهر.
وقالت صحيفة الباييس الإسبانية: إن اللاعب وزوجته أليشا أصيبا بجروح طفيفة. ولم يؤكد أوباميانج «33 عاماً» أي تفاصيل عن السرقة.
وقالت الشرطة: إن هذه هي المرة الثانية خلال الشهرين الماضيين التي يتعرض فيها منزل أوباميانج في كاستيلديفيلس، إحدى ضواحي العاصمة برشلونة، للسطو، على الرغم من أن اللاعب وعائلته لم يكونوا في المنزل أثناء الاقتحام الأول.
وبحسب تقارير إعلامية، اقتحم أربعة رجال مقنعين منزله، وهددوا اللاعب وعائلته بالأسلحة النارية، وضربوا أوباميانج وزوجته وأجبروهما على فتح خزنة لسرقة المجوهرات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعبون بارزون في أوروبا لعمليات سطو.
ففي ديسمبر الماضي، تعرض جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي لاعتداء في منزله في إنجلترا، كما تعرض مدافع بنفيكا نيكولاس أوتامندي لهجوم أثناء عملية سطو على منزله في البرتغال.
وفي برشلونة، تعرضت منازل جيرار بيكي وأنسو فاتي وجوردي ألبا وصمويل أومتيتي وكوتينيو للسرقة خلال المباريات بحسب الشرطة، 
كما تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة بين لاعبين في مدريد وإشبيلية وفالنسيا. 

أوباميانج
برشلونة
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