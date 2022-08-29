24 سبتمبر.. موعد جديد لـ «تحدي الثلج» في دبي

دبي (الاتحاد)



أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الـ 13 من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في «سكي دبي» بمول الإمارات يوم السبت 24 سبتمبر المقبل ويستمر التسجيل في هذا الحدث حتى السبت 17 سبتمبر المقبل، وسيكون على الراغبين في المشاركة الإسراع للتسجيل وحجز أماكن لهم في هذا السباق المميز من خلال الموقع الإلكتروني بريمير أونلاين.

ويتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية المتنوعة التي يتراوح عددها بين 22 إلى 24 عائق تشكل قمة التشويق والتحدي والتي تم تصميمها بحيث تجعل المشاركين في هذا الحدث السنوي المرتقب يجتازون مجموعة من التحديات المختلفة التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، ويتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

ويواصل «تحدي الثلج» استقطاب المشاركين من مختلف الفئات العمرية للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عامًا، ضمن فئتين تنافسيتين هما فئة النخبة التي تقتصر المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الهواة المختلط المفتوحة لجميع المستويات البدنية.

وستتحول القاعة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، التي تتضمن تسلق الحائط والمنحدر الزلج، والزحف فوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة، والتدحرج، والجري فوق الجليد، واجتياز المتاهة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز فوق الحواجز وعلى العجلات وتسلق الأعمدة مع الركض وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس فوق الجليد.

ويبدأ المتسابقون في التحدي على شكل مجموعات متباعدة مؤلفة من خمسة أشخاص، وسيكون كل متسابق مستعدًا مع تعليق رقم السباق في مقدمة القميص وتثبت شريحة التوقيت حول القدم، في موعد لا يتجاوز 15 دقيقة قبل البداية المقررة لكل فئة، ويحصل جميع المشاركين الذي استطاعوا إنهاء السباق على ميدالية مميزة بعد إعادة شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية، كما يحصلون جميعًا على قميص تحدي الثلج التذكاري.

ويستقطب الحدث مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار من كافة فئات المجتمع، كونه يقام في أجواء ثلجية ويمنحهم الفرصة لاختبار قدراتهم البدنية وتشكيل الفرق والعمل الجماعي، وتطوير مهاراتهم وقضاء وقت ممتع في الثلج، في مكان يعد نقطة جذب سياحية مهمة في دبي.