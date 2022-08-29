كأس مهرجان منصور بن زايد في ضيافة بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)



يجتذب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برعاية النسخة الرابعة عشر للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، عصر الغد نخبة من الخيول في ضيافة مضمار وارجيم العريق بمملكة بلجيكا.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وخصص كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يعد أبرز السباقات في بلجيكا، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2300 متر، وتشارك في السباق 7 خيول، أبرزها المهرة «تماري» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فابي ليفبفري، التي تواجه تحدي الذكور، وتبلغ من العمر أربع سنوات وتنحدر من نسل «شدايد».

وينافس على اللقب «الزاركا» لجي فريستربين، بإشراف نفس المالك وقيادة كو كليجمانس، و«أصايل» لفيصل جورجي، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وكلاهما فائز في المهرجان بمضمار وارجيم.

ويطمح لحصد اللقب أيضاً كل من «فريدي» لجيتي زوتليف، بإشراف نفس المالك، وقيادة ستيف هيلين، و«بيكاسو» لاس بي ام لسباقات الخيول، بإشراف مولد بوستيما، وقيادة الفارس فاندربيك.

وهناك الجواد «دانزيش» لتي اتش وام جيرني، بإشراف جاسيلي جيرني وقيادة الفارسة آن فان دي تروست، والفرس «مسز دو بانشير» لتي كيرسميكرس، بإشراف المدرب اف كيرسميكرس، وقيادة جينتي مارين.

وتعد مملكة بلجيكا، أحد المحطات المهمة لسباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، متضمنة أيضاً سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للخيول العربية الأصيلة، التي وجدت النجاح والقبول، واهتمام الملاك بعملية الإنتاج وتربيتها.

من جهة أخري ظفر الجواد «سينسرلي» لهلال العلوي، بإشراف اوليفر تريجوديت وقيادة الكساندر جافلان، بلقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فليبر لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 18 ألف يورو، الذي أقيم، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي.

وجاء السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، حافلاً بالإثارة والتشويق، وتمكن البطل «سينسرلي» ابن «مهاب» من التفوق بفارق عنق عن «حمزة» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فيما جاء ثالثاً «راموري» لبيير يفيس جيلارد، وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 2:28:90 دقيقة.