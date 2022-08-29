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الرياضي

لورانس يشعل المنافسة مع العد التنازلي لختامي دبي العالمي للجولف

لورانس يشعل المنافسة مع العد التنازلي لختامي دبي العالمي للجولف
29 أغسطس 2022 19:00

 
دبي (الاتحاد)

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أشعل الجنوب أفريقي ثريستون لورانس المنافسة على لقب الموسم لجولة دي بي وورلد للجولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، بعدما توج بلقب بطولة أوميجا الأوروبية ماسترز، ليتقدم للمركز التاسع في التصنيف العالمي للجولة مع تواصل العد التنازلي للبطولة الختامية الكبرى التي ستقام في دبي نوفمبر المقبل.
وحصد لورانس اللقب الذي يمنح صاحبه مسمى «ملك الجبال السويسرية»، مع إقامة بطولة أوميجا الأوروبية ماسترز في مقاطعة كرانز مونتانا الشهيرة بملعبها المطل على جبل الألب، لينال الجنوب أفريقي 460 نقطة تقدم بها للمركز التاسع في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، بمجموع 1783 نقطة.
جاء فوز لورانس باللقب بعد حسمه الجولة الفاصلة أمام الإنجليزي مات والاس، بعدما أنهيا المنافسات برصيد 18 ضربة بعد أربع جولات، ورغم اكتفائه بالوصافة، فإن الإنجليزي تقدم 79 خطوة ليصبح بالمركز 69 في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 518 نقطة، وأحيا آماله بالتواجد ضمن قائمة أفضل أفضل خمسين لاعباً الذين سينالون بطاقات التأهل الحصرية إلى البطولة الختامية للموسم التي ستقام عقارات جميرا للجولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، وتقدم جوائز مالية 10 ملايين دولار أمريكي.
وما يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي يحتل صدارة الترتيب هذا الموسم برصيد 2993.1 نقطة، يليه بالمركز الثاني الأمريكي ويل زالاتوريس برصيد 2661.5 نقطة، وبالمركز الثالث الإنجليزي مات فيتزباتريك برصيد 2579.3 نقطة.
وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرات للجولف.

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