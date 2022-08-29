«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»



باريس (أ ف ب)

لم يشهد تصنيف كل من رابطة المحترفين والمحترفات في التنس أي تغيير يُذكر، قبل ساعات من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخرة البطولات الأربع الكبرى، التي من المرجح أن تكون آخر بطولة للأسطورة الأميركية سيرينا وليامز.

لدى الرجال، كان هناك تغيير واحد في قائمة العشرين الأوائل، إذ تقدم الإيطالي ماتيو بيريتيني مرتبة إلى المركز 14 بدلاً من الإسباني بابلو كارينيو بوستا.

ومع غياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، السادس عالمياً، عن فلاشينج ميدوز، لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، والألماني ألكسندر زفيريف الثاني، لعدم تعافيه من تمزق في أربطة الكاحل، سيكون الصراع على صدارة التصنيف التي يحتلها الروسي دانييل مدفيديف محتدماً، لا سيما أن الأخير عليه الدفاع عن نقاطه، بعد أن حقق اللقب الموسم الماضي.

يتخلف عنه الإسباني رافايل نادال الثالث بفارق 1255 نقطة، علماً أن الأخير يتقدم مواطنه كارلوس ألكاراس الرابع بـ530 نقطة.

وكان أدريان مانارينو «+20»، والصربي لاسلو دجيري «+25» أكبر المتقدمين إلى المركزين 45 و64 توالياً، بعد بلوغهما نهائي دورة وينستون سالم الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان اللقب من نصيب الفرنسي.

لدى السيدات، تقدمت الروسية داريا كاساتكينا مرتبة إلى المركز التاسع، على حساب الإسبانية جاربينيي موجوروسا، بعد تتويجها بلقب دورة جرانبي الكندية نهاية الأسبوع، وهو التغيير الوحيد في قائمة الثلاثين الأوليات.

ومن المتوقع أن تُحدث فلاشينج ميدوز تغييرات في الترتيب، باستثناء الصدارة التي تعتليها بعيداً البولندية إيجا شفيونتيك، على بُعد أكثر من 4 آلاف نقطة عن أقرب منافساتها، الوصيفة الإستونية أنيت كونتافيت والثالثة اليونانية ماريا ساكاري.

وستأمل التونسية أنس جابر الخامسة أن تحقق نتائج تمكنها من العودة إلى وصافة التصنيف عندما باتت أول لاعبة عربية وأفريقية تحتل هذا المركز في يونيو الفائت.