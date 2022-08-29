الشباب يحتوي الفهد 3 سنوات



الرياض (أ ف ب)

أعلنت إدارة نادي الشباب لكرة القدم، التعاقد مع قائد فريق الاتحاد السابق، فهد المولد، لتمثيل فريق الشباب الأول، لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر ابتداء من الفترة الحالية.

وقال الشباب عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: الشباب يحتوي الفهد، وقدمت إدارة الشباب شكرها للاعب، وتمنت له التوفيق في المرحلة المقبلة مع الفريق.

وبدوره كتب المولد «27 عاماً»، عبر صفحته على «تويتر»: لكل بداية نهاية، ولكل نهاية حكاية ورواية، وما بين البداية والنهاية فصول من العشق والفخر والهيام، الليلة انتهاء عقدي مع النادي الذي عشقته وتشرفت بخدمته بكافة فئاته السنية، الليلة انتهاء مشوار مع الاتحاد بشكل رسمي.

وأضاف: انتهى عقدي مع «العميد» لاعباً، وستبقى مكانته في قلبي ما حييت، وستظل جماهير الاتحاد في قلبي وعلى رأسي وأمامي في جميع محطاتي وما تبقى من حياتي.

وأضاف: ثم أما بعد، الليلة أتشرف بارتداء شعار نادٍ كبير وغالٍ أيضاً على قلبي، الليلة أنا ليث ضمن قائمة الليوث، أتشرف وأفخر بالذود عن شعاره، وأسأل الله أن أكون أهلاً لثقة إدارته وجماهيره الكبيرة، دعواتكم.

ويتواجد فهد المولد خلال الفترة الحالية في مدينة مانشستر الإنجليزية، لإجراء برنامج تأهيلي يمتد لمدة شهر كامل، وذلك بعد أن تم تخفيض العقوبة التي طالته مؤخراً من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، للمرة الثانية لمدة 18 شهراً.

وكان المولد قد عوقب بالإيقاف في مايو 2019 من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وعاد للتدريبات في مارس 2020.

ويستطيع المولد المشاركة رسمياً في منتصف الشهر المقبل بعد رفع الإيقاف عنه بصورة رسمية، حيث يسعى اللاعب الدولي لاستعادة مستواه والعودة لصفوف المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في مونديال 2022 والذي سيقام في قطر.

وتدرج المولد في الفئات السنية بنادي الاتحاد، حيث تم ترفيعه للفريق الأول في عام 2012 وتمثيل صفوف الفريق الاتحادي لأول مرة وهو في سن الـ 17 عاماً.