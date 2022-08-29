«ابتزاز بوجبا» يصل إلى الشرطة!



روما (أ ف ب)

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقاً بشأن مزاعم نجم المنتخب ونادي يوفنتوس الإيطالي بول بوجبا بتلقيه «تهديدات» و«محاولات ابتزاز من عصابة منظمة» ضده، بعد أن توعّد شقيقه الأكبر ماتياس بالكشف عن أمور كبيرة»، وفق ما أعلن ملف مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.

وجاء رد فعل بطل العالم 2018 في اليوم التالي لبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعهّد فيه ماتياس «32 عاماً» بـ«كشف أمور كبيرة» عن بول.

أوضح محامو اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا في بيان أن «تصريحات ماتياس بوجبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجِئة للأسف، فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوجبا».

وتابعوا «تم إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن تكون هناك تعليقات أخرى بشأن التحقيق الجاري».

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن الشرطة فتحت تحقيقاً بشأن المسألة.

في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات «الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية»، أعلن ماتياس بوجبا، وهو أيضاً لاعب كرة قدم محترف، عن «الكشف عن أمور كبيرة بشأن شقيقه بول بوجبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا» التي خلفت الراحل مينو رايولا.

وأكد شقيق بول أن «العالم بأسره» تماماً، كما ناديه يوفنتوس و«الرعاة» يستحقون معرفة أشياء معينة، من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقاً التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن يكون أساسياً في يوفنتوس وإذا كان شخصاً موثوقاً به.

وختم أن كل هذا قد يشكل مفاجآت مدوية، من دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة ما سيكشفه.

وفقاً لمصدرين مقربين من عائلة بوجبا اتصلت بهما وكالة فرانس برس، فإن بول مطالب بتسديد مبالغ مالية كبيرة، إذا أراد تجنب نشر مقاطع فيديو مزعومة.

وذكرت إذاعة «فرانس أنفو» أن بول أبلغ المحققين أنه تعرض للتهديد من قبل «أصدقاء الطفولة ورجلين مقنعين مسلحين ببنادق هجومية»، وأنهم يطلبون منه مبلغ 13 مليون يورو مقابل «الخدمات المقدمة»، ويتهمونه بعدم مساعدتهم مالياً منذ أن أصبح لاعباً محترفاً.

وأكد مصدر مقرب من الملف تقارير فرانس أنفو لوكالة فرانس برس، كما ظهر اسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي في المسألة.

أوضح بول للمحققين أن مبتزيه أرادوا تشويه سمعته، من خلال الزعم أنه طلب من أحد المرابطين إلقاء تعويذة على مبابي، وهو ما ينفيه بوجبا.

في وقت متأخر من يوم الأحد، علّق ماتياس على التطورات التي حدثت خلال اليوم.

كتب «بول، أردتَ أن تُسكتني حقاً والكذب وأن ترسلني إلى السجن».

وتابع «لقد تركتني في الحفرة، بينما كنت تهرب، وتريد أن تلعب دور الأبرياء، عندما يقال كل شيء، سيرى الناس أنه لا يوجد جبان أكبر، وخائن أكبر ومنافق أكبر منك على هذه الأرض».

يغيب بول بوجبا «29 عاماً» الذي عاد إلى يوفنتوس هذا الصيف بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حالياً عن الملاعب لتعافيه من إصابة في الركبة اليمنى ومن المقرر أن يستأنف المنافسة في منتصف سبتمبر.