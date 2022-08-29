«اليونايتد» يضم «الجناح أنتوني» بـ 99 مليون دولار



لندن (أ ف ب)



ينضم الجناح البرازيلي الشاب أنتوتي إلى مانشستر يونايتد قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 85 مليون جنيه إسترليني «99 مليون دولار»، وفق ما أفادت تقارير صحفية بريطانية.

ووافق بطل إنجلترا 20 مرة على دفع 80.75 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4.25 ملايين مكافآت، وفق ما أفادت شبكة «سكاي سبورتس»، هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ووسائل إعلام أخرى قبل إغلاق سوق الانتقالات الخميس.

وقد يكون أنتوني «22 عاماً» ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاج، بعد وصول أيضًا قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف.

كما وصل الى ملعب «أولد ترافورد» الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد، البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني، والدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد، ويأمل تن هاج في بقاء النجم كريستيانو رونالدو، رغم رغبة البرتغالي في المغادرة إلى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا.

بدأ رونالدو على مقاعد البدلاء خلال فوز «الشياطين الحمر» 1-صفر على ساوثهامبتون، قبل أن يشارك بديلاً في الدقائق العشرين الأخيرة من دون أي تأثير يُذكر، كما لم يشارك أساسياً في الفوز على ليفربول في المباراة السابقة.

أمام الإعلام أقله، يؤكد تن هاج أنه يرغب في بقاء رونالدو «لعبنا معه، لذا نريده أن يبقى، هذا ما نريده ونأمل ذلك».

يسعى اليونايتد لتحقيق فوزه الثالث توالياً في الدوري عندما يحل على ليستر سيتي «الخميس» في المرحلة الخامسة، ساعات قبل إغلاق سوق الانتقالات.