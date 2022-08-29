«السرعة الكبيرة» تقتل «الدراج كانجانجي»



واشنطن (رويترز)

توفي متسابق الدراجات الكيني سليمان كانكانجي «33 عاماً»، خلال حادث اصطدام على سرعة كبيرة، بسباق أوفرلاند جريفل بولاية فيرمونت الأمريكية.

وذكر فريقه أماني في بيان: سليمان قائدنا وصديقنا وشقيقنا، والأب أيضاً والزوج والابن، تظهر فراغات عند سقوط العمالقة، وسليمان كان عملاقاً.

وفاز جون كاريوكي متسابق أماني بالسباق الترابي الممتد 95 كيلومتراً واحتل زميله بالفريق جوردان شليك المركز الثالث.

وأضاف الفريق: بدلاً من أن يقودنا في مجموعة المقدمة بالسباق سيقودنا الآن على صورة نجم في السماء، يرشدنا ونضغط من أجل تحقيق حلمه.