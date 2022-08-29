«ملاذات» تنتزع لقب «إنساين ستيكس»

دبي (الاتحاد)

واصلت مهرة شادويل «ملاذات» رحلة تألقها، بعد فوزها بلقب سباق بيرسونال إنساين ستيكس، لمسافة 1800 متر، على الأرضية الرملية للفئة الأولى، والذي أقيم بمضمار ساراتوجا الأميركي.

وقدمت ابنة «كيرلين» البالغة أربع سنوات، أداءً رائعاً في السباق الممتد لمسافة 1800 متر على الأرضية الرملية السريعة، مسجلة فوزها الرابع بالفئة الأولى والثامن في مسيرتها.

وتمكنت «ملاذات» بقيادة جون فيلاسكويز، وإشراف تود بليتشر، من الوصول إلى الصدارة في المراحل الأخيرة من السباق المخصص للمهرات والأفراس، مؤكدة عودتها لمنصات التتويج، بعد حلولها وصيفة في آخر سباقين لها.

وتفوقت خلال السباق بفارق نصف الطول عن الوصيفة «سيرش ريزالتس»، بإشراف تشاد براون وقيادة فلافين برات، مسجلة 1:48:30 دقيقة.