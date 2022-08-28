فيرستابن من كوكب آخر في «فورمولا بلجيكا»



سبا فرانكورشان (د ب أ)

حقق الهولندي ماكس فيرستابن انتصارا مذهلا وتوج بسباق الجائزة الكبرى البلجيكي الذي أقيم اليوم على مضمار سبا فرانكورشان ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وذلك رغم انطلاقه من المركز الرابع عشر.

كان فيرستابن قد حقق مركز الانطلاق الأول إثر تسجيله أفضل زمن في التجارب الرسمية التأهيلية أمس السبت، لكنه انطلق اليوم من المركز الرابع عشر إثر العقوبة التي فرضت عليه بسبب تجاوز عدد المرات المسموح بها لإجراء تغييرات في مكونات وحدة الطاقة بسيارته.

وعزز فيرستابن، حامل لقب بطولة العالم، موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بالبطولة، موسعا الفارق الذي يفصله عن زميله المكسيكي سيرجيو بيريز إلى 93 نقطة.

ونجح سيرجيو بيريز عبر سباق اليوم من انتزاع المركز الثاني في الترتيب العام من سائق فيراري تشارلز لوكلير، من إمارة موناكو الفرنسية، متفوقا عليه بفارق خمس نقاط، حيث فاز بيريز بالمركز الثاني في السباق البلجيكي، لكن بفارق كبير عن فيرستابن بلغ 8ر17 ثانية.

وأحرز الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثالث في سباق اليوم على مضمار سبا فرانكورشان البالغ طوله 7004 أمتار، وتلاه البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس والإسباني فيرناندو ألونسو سائق ألباين، والذي تقدم للمركز الخامس بعد معاقبة لوكلير بالتأخير خمس ثوان بسبب ارتكاب خطأ.

وحقق فيرستابن اليوم الانتصار التاسع له خلال 14 سباقا أقيم حتى الآن من إجمالي 22 سباقا في بطولة العالم هذا الموسم، وكرر فيرستابن التألق الذي شهده سباق المجر قبل أربعة أسابيع، عندما فاز به رغم انطلاقه من المركز العاشر.

وقال فيرستابن عقب السباق:«بمجرد أن اعتلينا الصدارة، كان المهم هو كيفية إدارة الأمور، وقد سارت الأمور بالنسبة لنا على ما يرام خلال منافسات هذا الأسبوع.» وأضاف:«قدمنا عروضا مطلع هذا الأسبوع لم أكن أتخيلها، لكننا نود تكرار هذه العروض لذلك سنواصل العمل الجاد».

ومن جانبه، قال بيريز:«ماكس كان على كوكب آخر اليوم، كان يطير، ولم يكن يمكن اللحاق به.» وقال ساينز إن المنافسة كانت هائلة، لكنه أبدى حالة من الرضا إزاء اعتلاء المنصة.

وانطلق ساينز من المركز الأول بينما تراجع بيريز من المركز الثاني إلى الخامس لكنه تقدم مجددا بعد تصادم بين الإسباني فيرناندو ألونسو والبريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وجرى رفع سيارة هاميلتون حيث أن الاضرار التي لحقت بها أجبرته على الانسحاب، علما بأن بطل العالم سبع مرات، اعتلى المنصة في السباقات الثلاثة الماضية.

واعترف هاميلتون بأن الحادث وقع نظرا لخطأ من جانبه، وقال في تصريحات لشبكة «سكاي» التلفزيونية إن ألونسو «كان في النقطة العمياء بالنسبة لي، ولم أمنحه المساحة الكافية.» وتدخلت سيارة الأمان في اللفة الثانية بعدما اصطدم الكندي نيكولاس لطيفي سائق فريق ويليامز مع الفنلندي فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، وهو ما أجبر بوتاس على الانسحاب أيضا.