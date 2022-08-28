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الرياضي

تمديد جائزة بلجيكا إلى 2023

تمديد جائزة بلجيكا إلى 2023
28 أغسطس 2022 17:44

 
بلجيكا (أ ف ب) 

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ستكون جائزة بلجيكا الكبرى ضمن روزنامة بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» في 2023، وفق ما أعلن مروج البطولة على هامش سباق هذا الموسم في حلبة سبا فرانكورشان.
وجاء في بيان: يمكن لـ «الفورمولا-1» أن تؤكد أن سباق جائزة بلجيكا الكبرى سيكون في «روزنامة 2023»، بعد اتفاقية لتوسيع شراكتنا، سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول «رزنامة 2023» في الوقت المناسب.
بينما يغيب السباق الفرنسي عن العام المقبل، فإن الجار البلجيكي سيكون موجوداً، علماً أنه تم تجديده لنسخة واحدة فقط.
بالنسبة لمستقبل جائزة بلجيكا على المدى الطويل، تستمر المناقشات بين المسؤولين، ولا سيما حول التناوب المحتمل مع سباقات أخرى في أوروبا.
ولا يزال مصير جائزة موناكو التاريخية معلقاً، والتي لم يتم تجديدها بعد ولكن من المتوقع أن تبقى على الروزنامة.
وأوضح الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، المدير التنفيذي لـ «الفورمولا-1»، أن البطولة تريد وضع نوع من التناوب يسمح للجميع بأن يكون جزءاً من الروزنامة.

بطولة العالم للفورمولا-1
الفورمولا-1
بلجيكا
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