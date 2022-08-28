«الشارقة الرياضي» يشارك في ورشة عمل بالسعودية



الشارقة (الاتحاد)



مواكبةً للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، يشارك مجلس الشارقة الرياضي في ورشة عمل بالسعودية عن الترشيد الكهربائي والمائي، وذلك في نسختها رقم 11، بتنظيم وزارة الطاقة السعودية والأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي من 30 إلى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة مهندسين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتناول المحاور المختلفة للورشة العديد من منهجيات وخطط الترشيد.

ويمثل المجلس في الورشة كل من من المهندسة أسماء أيوب البلوشي رئيس قسم متابعة المنشآت الرياضية، والمهندسة منى عبيد الشمسي رئيس شعبة التصميم بقسم متابعة المنشآت الرياضية، وتأتي مشاركة فريق العمل بورقة عمل عن سباق الأندية للترشيد، والذي تم إطلاقه بمشاركة الأندية الرياضية والتخصصية بالإمارة تحت شعار «أنا رياضي مرشد»، ضمن مبادرات المجلس للتشجيع على أهمية الترشيد في القطاع الرياضي، ونشر ثقافة الإدراك بأهمية التوعية بأهمية الماء والكهرباء، والحث للحفاظ على الموارد، بالتنسيق والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وتناول أهمية السباق في نشر التوعية بين الأندية في الإمارة.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أن دور المرأة الإماراتية له اعتباره في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي بالعطاءات والإنجازات، وبفضل دعم القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة، كما يحرص مجلس الشارقة الرياضي في كل عام على تعزيز دور المرأة الإماراتية، وجاء هذا العام بمشاركة مهندسات قسم متابعة المنشآت الرياضية بالمجلس في ورشة العمل بالسعودية الشقيقة، تشجيعاً لدورهن في العمل بالمجلس والرياضة في الإمارة بشكل عام، وهو ما يؤكد حرص المجلس على تعزيز أدوار الموظفات العاملات، وتمثيلهن للمجلس في مختلف المحافل الداخلية والخارجية، وبما يؤكد بصمتهن في علو شأن الرياضة بالإمارة، وأبدى سعادته بأن جهود المرأة الإماراتية تسهم بشكل كبير في مسيرة الإنجازات بالدولة، ورفع راية الإمارات في مختلف المحافل قارياً وعالمياً.