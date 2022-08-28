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الرياضي

بوجبا يستنكر «التهديد والابتزاز»!

بوجبا يستنكر «التهديد والابتزاز»!
28 أغسطس 2022 17:07

 
روما (أ ف ب) 

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استنكر بول بوجبا نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم ونادي يوفنتوس الإيطالي، تهديدات ومحاولات ابتزاز من عصابة منظمة ضده، بعد أن توعّد شقيقه الأكبر ماتياس بالكشف عن أمور كبيرة.
وجاء رد فعل بطل العالم 2018 في اليوم التالي لبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه ماتياس «32 عاماً»: إنه سيكشف عن «أمور كبيرة» عن بول.
أوضح محامو اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا في بيان «تصريحات ماتياس بوجبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجِئة للأسف، فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوجبا».
وتابعوا: «تم إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر، ولن تكون هناك تعليقات أخرى بشأن التحقيق الجاري».
في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات «الفرنسية والإيطالية والإنكليزية والإسبانية»، أعلن ماتياس بوجبا، وهو أيضاً لاعب كرة قدم محترف، عن «الكشف عن أمور كبيرة بشأن شقيقه بول بوجبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا» التي خلفت الراحل مينو رايولا.
وأكد شقيق بول أن «العالم بأسره» تماماً كما ناديه يوفنتوس و«الرعاة» يستحقون معرفة أشياء معينة، من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقاً التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم، وأن سيكون أساسياً في يوفنتوس وإذا كان شخصاً موثوقاً به.
وختم أن كل هذا قد يشكل مفاجآت مدوية، من دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة ما سيكشفه.
وفقاً لمصدرين مقربين من عائلة بوجبا اتصلت بهما وكالة فرانس برس، فإن بول مطالب بتسديد مبالغ مالية كبيرة، إذا أراد تجنب نشر مقاطع فيديو مزعومة.
يغيب بول بوجبا «29 عاماً» الذي عاد إلى يوفنتوس هذا الصيف بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حالياً عن الملاعب بعد تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى ومن المقرر أن يستأنف المنافسة في منتصف سبتمبر.

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