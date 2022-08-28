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الرياضي

ميرزا يحرز ذهبية وفضية في «آسيوية المضمار»

ميرزا يحرز ذهبية وفضية في «آسيوية المضمار»
28 أغسطس 2022 16:22

 
دبي (الاتحاد)

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أحرز يوسف ميرزا نجم منتخب الدراجات ميداليتين، في كأس آسيا للمضمار المقامة في تايلاند، حيث حصد فضية سباق الإقصاء بالبطولة، وأتبعها بذهبية سباق النقاط، ليرفع حصيلة الإمارات إلى ميداليتين في البطولة الآسيوية الأكبر في القارة.
ويشارك منتخب الدراجات في البطولة بـ 4 لاعبين، هم يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وفني الدراجات أحمد معيوف، ولا زالت المحاولات لزيادة حصاد الميداليات، مع العلم أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في البطولة الآسيوية.
وأكد البطل يوسف ميرزا سعادته بالإنجاز والميدالية الآسيوية الجديدة للإمارات، موضحاً أن ذلك لم يكن يحدث لولا تضافر الجهود ومساعدة كافة أعضاء المنتخب ولاعبيه في السباق الذي شهد مشاركة البطل أحمد المنصوري، مؤكداً أن دراجات الإمارات تسير على الوعد، بالتواجد ورفع علم الدولة، في مختلف المحافل الدولية.
وتوجه ميرزا، بالشكر إلى اتحاد الدراجات برئاسة منصور بوعصيبة، على ما يقوم به من دعم مع أعضاء المجلس، حيث حرصوا على الإعداد الجيد للبطولات، وهو ما نتج عنه العديد من الإنجازات خلال العام الحالي.

الإمارات
الدراجات الهوائية
تايلاند
يوسف ميرزا
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