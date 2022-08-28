«سبورت فور أوول» تُتوج بجائزة «أفضل منصة»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوجت منصة «سبورت فور أوول»، بجائزة أفضل منصة رياضية رقمية للموسم 2021-2022، خلال الاحتفالية السنوية التي أقامتها رابطة المحترفين بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، لتكريم الفائزين بجوائز «الأفضل»، وتأتي قبل أيام قليلة على انطلاق فعاليات الموسم الجديد 2022-2023، وحصلت منصة «مدرجات دورينا» على المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب منصة «العين» الرياضية.

وتسيطر «سبورت فور أوول» على جائزة المنصة الرياضية الأفضل، من خلال فوزها باللقب موسمي 2018-2019، و2020-2021، ليكون تتويجها هذا العام، هو الفوز الثالث على التوالي بالجائزة، في تأكيد جديد على تميزها، بعد أن تحولت في غضون سنوات قليلة إلى شبكة إعلامية تضم العديد من المنصات المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصل عدد متابعيها إلى قرابة مليون متابع على مستوى الإمارات ودول الخليج والوطن العربي.

وتميزت المنصة الرياضية الأشهر بتغطيتها ومتابعتها للأحداث الرياضية في كل الأنشطة، وإطلاق البرامج والمسابقات وابتكار الفقرات، حيث أطلقت في موسم 2018-2019 جائزة «سبورت فور أوول» للنجوم لاختيار أفضل اللاعبين والحراس والحكام في مسابقة الدوري أسبوعياً وسنوياً عبر استفتاء واسع، كما قدمت فقرة «بروفايل»، التي تهدف إلى إلقاء الضوء على أبرز الشخصيات الرياضية، إلى جانب فقرة «نجم سبورت فور أوول»، والتي تقدم سرد تاريخ نجوم الرياضة عبر نشر الصور المعبرة عن أهم المحطات، مدعومة بسرد قصة خبرية لمسيرة النجم.

وأطلقت في عام 2019 برنامجها الجماهيري «رادار» الذي يرصد أصداء الجماهير وآراء اللاعبين ومدربي الفرق في أقوى المباريات الأسبوعية، حيث توفد الشبكة فريق إعلامي متكامل مكون من مذيع ومصور ومعد إلى الملاعب سواءً في المسابقات الكروية للأندية أو المنتخبات.

وأعرب عبد العزيز عبد الله مدير شبكة سبورت فور أوول عن سعادته بالفوز بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي، قائلاً: الفوز شرف كبير لنا، وتتويج حقيقي لجهود فريق العمل، من خلال موسم حافل ومتميز، حاولنا من خلاله تقديم الفائدة للمجتمع الرياضي، عبر تغطية الفعاليات والمسابقات بأفضل صورة ممكنة، وتنفيذ البرامج الجديدة والمتنوعة التي ترضي ذائقة المتابعين.