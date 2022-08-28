تن هاج يقرر المصير النهائي لـ «الدون»

لندن (د ب أ)



يأمل الهولندي إريك تن هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، في بقاء الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النادي الإنجليزي.

وترددت أنباء قوية حول اقتراب رونالدو من الرحيل عن مانشستر يونايتد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس المقبل، والانتقال إلى نادٍ ينافس بدوري أبطال أوروبا.

وخرج رونالدو مرة أخرى من التشكيل الأساسي لمانشستر خلال المباراة التي فاز فيها على ساوثهامبتون بهدف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن تن هاج قوله: لقد لعبنا معه، لذا نريد استمراره، هذا ما نريده، أتمنى ذلك.

ولدى سؤاله عن مدى رضاه، في ظل عدم تعاقد مانشستر مع مهاجم جديد، قال تن هاج: لدينا كريستيانو رونالدو، لدينا أنتوتي مارسيال، لدينا ماركوس راشفورد، لذا نحن على ما يرام.

وأضاف: أعتقد أنه من الجيد بالنسبة له «رونالدو» معرفة هوية الدوري

الإنجليزي الممتاز، إنه نموذج مختلف، ولقد خاض بعض المباريات، وشارك في مباراة كاملة، لكنه لائق وخاض فترة إعداد جيدة تضمنت الكثير من الحصص التدريبية، والآن علينا دمجه في الفريق، ودمجه مع زملائه في الفريق.