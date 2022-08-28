أوساكا تتغزل في «القوّة الأكبر»!



نيويورك (أ ف ب)

أشادت النجمة اليابانية نعومي أوساكا بالمخضرمة سيرينا وليامز المتوجة بـ23 لقباً، في البطولات الأربع الكبرى ووصفتها بأنها «القوة الأكبر» في تاريخ التنس، بينما تستعد الأميركية لاعتزالها عالم الكرة الصفراء في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

قالت أوساكا التي حرمت سيرينا من معادلة الرقم القياسي في البطولات الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارجاريت كورت، عندما أسقطتها في نهائي فلاشينج ميدوز 2019، إن نبأ اعتزال الأميركية أبكاها.

وأضافت اللاعبة الفائزة بأربع بطولات كبرى، وهي من أصول مختلطة من أم يابانية وأب أميركي من هايتي، أن وليامز قد شقت الطريق للأقليات.

وقالت على هامش آخرة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الاثنين: «أعتقد أن إرثها واسع النطاق حقاً، لدرجة أنه لا يمكنك حتى وصفه بالكلمات».

وتابعت اللاعبة البالغة 24 عاماً: «لقد غيّرت الرياضة كثيراً، لقد أدخلت أشخاصاً لم يسمعوا أبداً عن التنس في الرياضة، أعتقد أنني نتاج ما فعلته. لن أكون هنا من دون سيرينا، فينوس وعائلتها بأكملها، أنا ممتنة جداً لها».

وأضافت: «أعتقد بصدق أنها القوة الأكبر في الرياضة، أنا لا أحاول عن قصد التقليل من قيمة السويسري روجيه فيدرر، أو الإسباني رافايل نادال، أنا فقط أعتقد أنها أهم ما حدث على الإطلاق في هذه الرياضة».

وقالت أوساكا إنه كان يراودها الشعور أن وليامز تخطط لاعتزالها حتى قبل أن تعلن عن ذلك رسمياً في مقال في مجلة فوغ في وقت سابق من هذا الشهر.

وشرحت: «كان الأمر غريباً حقاً، شاهدت مباراتها الأولى في تورنتو قبل إعلانها، لسبب ما بدأت في البكاء لأنني شعرت بذلك، شعرت وكأنها كانت تستعد لآخر رقصة لها في الولايات المتحدة، بدأت في البكاء، ثم أعلنت ذلك في اليوم التالي».

قالت أوساكا إن وليامز ألهمت جيلاً جديداً من اللاعبين السود في التنس: «بالنسبة لي، هذا هو الجزء الأكثر وضوحاً، ولكن إذا نظرتم إلى كل شخص من لون بشرتنا، فمن الواضح أننا سرنا على خطاها».