«الزعيم» يحتفل بـ «الجوائز التسع»



معتز الشامي (دبي)

تحتفل شركة الكرة بنادي العين في تدريب اليوم «الأحد»، بإنجازات حفل الجوائز السنوي، الذي أقيم بقصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، وشهد اكتساح العين، بتتويجه بـ 9 جوائز، هي أفضل مدرب، وأفضل لاعب مواطن، وأفضل لاعب أجنبي، وأفضل لاعب مقيم، وأفضل حارس، وأفضل جمهور، فيما حصد لابا كودجو جائزة الهداف وجائزة أجمل هدف في الموسم.

ويستحق ريبروف وخالد عيسى، وبندر الأحبابي، ولابا كودجو، وإريك، بالإضافة إلى الجماهير العيناوية، أن يكونوا نجوم أمسية حفل الجوائز بامتياز.

من جانبه، هنأ مطر غمران الظاهري، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي، الفائزين بجوائز رابطة المحترفين والذين تم تتويجهم في حفل نجوم الموسم، مشيداً بتنظيم حفل جوائز رابطة المحترفين، ووصفه بـ «الرائع»، ممتدحاً الجهود المخلصة لرابطة المحترفين، في تعزيز المفاهيم الاحترافية وتطوير المسابقات الرسمية، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الأندية.

وقال غمران على هامش الحفل: تتويج «الزعيم» بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين، جاء نتيجة طبيعية للعمل بروح الفريق الواحد المؤلف من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير، الأمر الذي يجسد مفهوم العائلة العيناوية، لذلك من الطبيعي أن نجد على منصة التتويج أغلب عناصر الفريق يتصدرون المشهد، في حفل جوائز الموسم الماضي، بداية بالمدرب سيرجي ريبروف، مروراً بخط المقدمة الذي مثله لابا كودجو، وسفيان رحيمي، وخطي الوسط والدفاع، محمد عباس وبندر الأحبابي، وإريك جورجينيس، وصولاً إلى حارس مرمى الفريق خالد عيسى، وهو دليل على الجهود المبذولة من منظومة الفريق.

وأضاف: الجوائز الشخصية تمثل دافعاً مهماً للفريق بصورة عامة، والفائزين على وجه الخصوص في الموسم الكروي الجديد، غير أن أهداف العين دائماً واضحة، وتتمثل في المنافسة على الألقاب، وتعزيز رصيد الإنجازات.

من جانبه، أشاد عبد الله علي مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بإنجاز عناصر الفريق، بحصد 9 جوائز في حفل الجوائز السنوي، ما وصفه بتتويج مستحق لمسيرة شهدت تفوق «الزعيم» في كل شيء داخل الملعب، وأيضاً خارجه، متمثلة في جماهير «الأمة العيناوية» التي رسمت «ملحمة استثنائية» خلف الفريق، حيث تعتبر «الرقم الصعب» دائماً، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز، من شأنه أن يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة ومضاعفة، مع انطلاق الموسم الجديد، لضرورة الحفاظ على وصل إليه الفريق، وأيضاً على المستوى الفردي للاعبين الذين تألقوا خلال الموسم الماضي.