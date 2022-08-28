40 مدرباً في دورة «الهوية الإنجليزية الحديثة»



عجمان (الاتحاد)



نظم مركز كواترو الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، متمثلة في الأكاديمية الأولمبية الوطنية، دورة تدريبية بعنوان «الهوية الإنجليزية الحديثة وطرق التدريب»، قدمها المحاضر الدولي ناثر الخطيب المدرب المطور في الاتحاد الإنجليزي، من خلال المحاضرة التي أقيمت بمركز عجمان الإبداعي.

وشملت المحاضرة 3 محاور رئيسية، تحدث من خلالها المحاضر الدولي عن طرق التدريب وكيفية تطوير اللاعبين، وفن التدريب بين الإبداع والتعلم، بالإضافة إلى تنظيم وتطوير وحدة تدريبية من واقع المباراة بمعايير الاستراتيجية والتكتيك، كما تحدث عن أهمية تعلم أساسيات الكرة للاعبين الصغار، شارحاً كيفية تصميم خطط المباريات بالتفصيل، وأساليب التكتيكات المختلفة للمباريات.

وشارك في الدورة 40 مدرباً ومتخصصاً في التدريب، منهم عبد المجيد النمر لاعب ومدرب الشارقة السابق، وشارك من عُمان خليفة الشبلي مؤسس ومدير فني أكاديمية سمارت الكروية، إلى جانب علاء محمد المدير الفني لنادي يونايتد من العين.

وفي ختام الدورة وزّع محمد بن درويش المدير التنفيذي في اللجنة الأولمبية الوطنية، ومدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية، يرافقه عبد العزيز عبد الله المدير العام لمركز كواترو الرياضي، شهادات تقديرية معتمدة من الأكاديمية الأولمبية الوطنية للمدربين المشاركين في الدورة، وتستمر الدورة التدريبية بصورة دورية، من خلال تنظيم محاضرة كل شهر، من خلال محاور مختلفة تغطي جميع الجوانب الرياضية بشقيها الفني والإداري