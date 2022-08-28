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راشد بن عمار: جماهير عجمان على الموعد

راشد بن عمار: جماهير عجمان على الموعد
28 أغسطس 2022 14:02

 
رضا سليم (دبي)

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ناشد الشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، جماهير «البرتقالي»، لمؤازرة الفريق في الموسم الجديد الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل أمام العين، في الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد راشد بن سعيد، وقال: نحن بانتظاركم لمؤازرة الفريق في جميع مبارياته على مدار الموسم.
وزار الشيخ راشد بن عمار النعيمي النادي، واجتمع مع اللاعبين قبل مباراة دبا الحصن الودية، والتي كانت تمثل ختام استعداد «البرتقالي» لضربة بداية الدوري، وتابع أيضاً المباراة الودية، في حضور مجلس إدارة النادي برئاسة خليفة الجرمن، ونائبه أحمد الفورة، وعدد من الأعضاء.
وطالب نائب رئيس النادي اللاعبين والجهاز الفني والإداري، بتحقيق طموحات الجماهير التي تقف خلف الفريق، وترجمة الأهداف المنشودة التي رسمتها إدارة النادي، في الموسم الجديد، متمنياً التوفيق للفريق وطاقمه الإداري والفني في مستهل مشوار الموسم، كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بالمراحل السنية بالنادي، دعماً للمنتخبات الوطنية السنية، وتقديم لاعبين جدداً وشباب ووصفها بالهدف الإستراتيجي للنادي.
وناشدت إدارة النادي الجماهير «البرتقالية»، على مواقع التواصل الاجتماعي، لشراء تذاكر المباراة الأولى أمام العين «حامل اللقب» على التطبيق وموقع رابطة المحترفين، ومن المتوقع أن تكون هناك مبادرات للجمهور على مدار الموسم، مثلما حدث في الموسم الماضي، حيث بادر عدد من أبناء عجمان بتقديم الجوائز والهدايا للجمهور لحثهم على الحضور.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
العين
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