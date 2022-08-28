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الرياضي

«الطفل المعجزة» يحلم بالمجد في «مونديال أبوظبي للجو جيتسو»

«الطفل المعجزة» يحلم بالمجد في «مونديال أبوظبي للجو جيتسو»
28 أغسطس 2022 13:50

 
مراد المصري (دبي)

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تصدر الطفل البرازيلي جواو فيتور «14 عاماً» العناوين في الصحافة البرازيلية، بتقرير موسع عن حالته، بعدما قهر مرض «السكري»، من خلال ممارسة رياضة الجو جيتسو، ليتفوق فيها، ويحصد نحو 200 ميدالية ذهبية في مشاركاته المختلفة، وسط مساعيه لبلوغ حلمه الأكبر، بعدما أطلق حملة لمساعدته على المشاركة، في بطولة العالم المقبلة بأبوظبي لمحاولة الفوز فيها.
البرازيلي جواو فيتور تم تشخصيه بمرض السكري في سن الخامسة عام 2013، لينصح الطبيب عائلته وقتها بممارسة الرياضة، حيث اختارت الجو جيتسو في أكاديمية قريبة في المنطقة، وهي اللعبة التي ساعدته على تخطى الأمر بنجاح.
«الجو جيتسو» لم يكن مجرد وسيلة للتغلب على المرض لـ «الطفل المعجزة»، إلا أنه أبدع في اللعبة، وتحول إلى بطل واعد وبارز، حيث يحمل حالياً الحزام الأخضر، ونجح في حصد 200 ميدالية، معظمها من الذهب، خلال مشاركاته في مختلف البطولات.
هدف جواو فيتور الأكبر هذا العام، يتمثل في المشاركة ضمن بطولة العالم المقبلة التي تقام في أبوظبي خلال نوفمبر المقبل، في محاولة الحصول على ميدالية في «المونديال» تشكل منحنى كبيراً في مسيرته.
كشف فيتور أنه يتدرب يومياً لمدة 4 ساعات على مهارات الجو جيتسو، إلى جانب 5 ساعات أخرى أسبوعياً لتدريبات العضلات البدنية، فضلاً عن مساعدة والدته في منظمة غير حكومية للمساعدة في حماية الحيوانات.
فيتور بسبب مهارته لم يكتف بأن يكون لاعباً فقط، ولكن استعانت به الأكاديمية للعمل مدرباً أيضاً لتعليم الأطفال الأصغر سناً مهارات الجو جيتسو، وقال: الأمر ملهم، فهم يرونني مثالاً وهو أمر ممتع للغاية ويمنحني حافزاً كبيراً.
فيتور الملقب أيضاً عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي بـ «فلاش بوي» أطلق حملة بالتعاون مع سلطت الضوء عليها إحدى الصحف المحلية البرازيلية، حيث يسعى للحصول على الدعم لتحقيق حلمه بالمشاركة في البطولات الخارجية.
فرناندا فريريس والدة جواو، عبرت عن فخرها بتفوق ابنها، وقالت: إنه فتى رائع ومطيع ومليء بالأحلام، وطفل غير عادي، يريد ممارسة الجو جيتسو مدى الحياة، ومتأكدة من أنه يسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضحت الوالدة أن ابنها بحاجة إلى المزيد من الرعاية، ليتمكن من المشاركة في بطولات أخرى تتطلب نفقات باهظة، مع التذاكر والتنقل والإقامة، ولأنه قاصر فإنه يجب أن يكون معه شخص مسؤول عنه، وقالت: لديه حلم وقدرة على الفوز ببطولة العالم، ونراهن عليه ونثق به.

أبوظبي
الجو جيتسو
البرازيل
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