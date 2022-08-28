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الرياضي

هالاند: القادم أفضل

هالاند: القادم أفضل
28 أغسطس 2022 13:13

 
لندن (د ب أ)

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أبدى النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته بعد تسجيله ثلاثة أهداف مكنت فريقه من الفوز على كريستال بالاس 4 / 2، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقال هالاند بعد المباراة: «من أجل تلك المباريات أنا أتواجد في هذا الفريق، لتغيير الأمور وقلب النتيجة حينما نمر بأوقات صعبة، ما رأيته على أرضية الملعب جعلني سعيداً، وشعرت بالتواصل مع زملائي، بالطبع سيتطلب الأمر المزيد من الوقت، لكنني أعلم أن ذلك سيحدث وستتحسن الأمور وهذا شعور جيد». 
من جانبه، قال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي: «لقد سجلنا العديد من الأهداف، لكن المشكلة في أننا تلقينا المزيد منها، لقد عانينا من عدم الراحة في أوقات عديدة».
وأضاف: «كنا محظوظين بالعودة. ما حدث في الماضي يجعلنا نخسر المباراة، الدوري الإنجليزي لا ينتظر والفرق قوية للغاية، إذا أهدرت النقاط فلن تتمكن من العودة». 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
كريستال بالاس
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