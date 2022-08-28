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كاساتكينا تتألق على «أرض صلبة»

كاساتكينا تتألق على «أرض صلبة»
28 أغسطس 2022 12:48

 
مونتريال (أ ف ب) 

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حققت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة تاسعة عالمياً، لقب دورة جرانبي الكندية «250» على أرض صلبة، بفوزها في النهائي على الأسترالية داريا سافيل 6-4، 6-4 قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى في التنس.
ورفعت كاساتكينا «25 عاماً» اللقب السادس في مسيرتها الاحترافية والثاني هذا العام، بعد أن حققت لقب دورة سان خوسيه على أرض صلبة أيضاً في وقت سابق من الشهر الحالي.
وهذا الفوز الثالث للروسية أمام المصنفة 73 عالمياً من ثلاث مواجهات بينهما، علماً بأن الأخيرة، العائدة بعد غياب سنة لجراحة في وتر أخيل، كانت تخوض النهائي الخامس لها في دورات المحترفات لكن الأول منذ هونج كونج في أكتوبر 2017.
وأحرزت سافيل «جافريلوفا سابقاً» المولودة في موسكو، والتي مثلت روسيا حتى العام 2015، قبل أن تهاجر الى أستراليا، وتحصل على الجنسية، لقبها الوحيد في أغسطس 2017، في دورة تحضيرية أخرى لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، عندما توجت بلقب كونيكتيكيت.
وتلاقي كاساتكينا البريطانية الـ98 هارييت دارت في الدور الأول في فلاشينج ميددوز.

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