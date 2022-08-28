«غير المرغوب» يعود إلى بلباو



باريس (أ ف ب)

سيعود لاعب الوسط الإسباني أندر هيريرا إلى أتلتيك بلباو، على سبيل الإعارة، قادماً من باريس جيرمان الفرنسي، وفق ما أعلن الناديان.

وذكر النادي الباريسي أن الإعارة ستكون لموسم واحد مع خيار الشراء.

وسبق لهيريرا «33 عاماً» أن لعب مع بلباو بين 2011 و2014، قبل الانتقال الى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومن ثم إلى العاصمة الفرنسية في 2019.

حقق هيريرا مع سان جيرمان لقب الدوري مرتين، ومثلهما في الكأس المحلية، وكأس الرابطة مرة واحدة، وكأس الأبطال مرتين، ولكنه لم ينجح في إيجاد مكان له منتظم في التشكيلة الأساسية.

لقد كان أحد اللاعبين الذين اعتبرتهم الإدارة الرياضية الجديدة غير مرغوب فيهم هذا الصيف، مع وصول مستشار كرة القدم البرتغالي لويس كامبوس والمدرب كريستوف جالتييه.

من جهته، قال بلباو: يعود هيريرا إلى سان ماميس، بعد ثمانية أعوام من مغادرته النادي إلى مانشستر يونايتد مقابل 36 مليون يورو.

وحقق مع الفريق الإنجليزي كأس إنجلترا عام 2016 وكأس الرابطة والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في موسم 2016-2017 عندما اختير أفضل لاعب في الفريق.